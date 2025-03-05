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Василий Щипицын
Vasily Shchipitsyn
Киноафиша
Персоны
Василий Щипицын
Василий Щипицын
Vasily Shchipitsyn
Дата рождения
5 марта 2025
Возраст
0 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Очёр, Россия
Популярные фильмы
7.5
Кончится лето
(2025)
0.0
Эксперимент
(2022)
0.0
Экспонаты
(2022)
Фильмография Василий Щипицын
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Год
Все
2025
2024
2023
2022
Все
9
Фильмы
2
Сериалы
7
Актер
9
7.5
Кончится лето
Konchitsya leto
драма
2025, Россия
Смотреть трейлер
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Орбита
криминал
2024, Россия
Последняя цена
драма
2024, Россия
Аутсайдер
боевик, детектив
2023, Россия
Крутые меры
драма, боевик, детектив
2023, Россия
Мгла
детектив
2023, Россия
Эксперимент
комедия
2022, Россия
Экспонаты
драма, комедия
2022, Россия
Город Брежнев
драма, исторический
, Россия
Новости о Василий Щипицын
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