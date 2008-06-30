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мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Киноафиша Сериалы Пером и шпагой

Пером и шпагой (2008 - 2008)

Пером и шпагой 12+
Год выпуска 2008
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 9 часов 0 минут
О чем сериал

В основе сериала - события восемнадцатого века, малоизвестные подробности из истории дипломатии периода той войны, которая впоследствии получила название Семилетней; о славе и подвигах российских войск, дошедших в битвах до Берлина. Но в центре событий не столько боевые эпизоды, а «закулисье» так называемой «секретной дипломатии», особого явления международных отношений середины века, где шпионаж и придворные интриги, где любовные отношения тесно переплелись с подкупом и предательством. Один из главных действующих лиц повествования кавалер де Еон - дипломат и шпион Версаля при русском дворе. Дуэлянт, республиканец, «который 48 лет прожил мужчиной, а 34 года считался женщиной и в мундире, и в кружевах сумел прославить себя, одинаково доблестно владея пером и шпагой».

В ролях
В ролях
Антон Макарский
Антон Макарский
Игорь Черневич
Игорь Черневич
Елена Николаева
Елена Николаева
Ольга Самошина
Сергей Барковский
Сергей Барковский
Дмитрий Поднозов
Дмитрий Поднозов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Пером и шпагой - Сезон 1 Сезон 1
2008, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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