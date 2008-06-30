В основе сериала - события восемнадцатого века, малоизвестные подробности из истории дипломатии периода той войны, которая впоследствии получила название Семилетней; о славе и подвигах российских войск, дошедших в битвах до Берлина. Но в центре событий не столько боевые эпизоды, а «закулисье» так называемой «секретной дипломатии», особого явления международных отношений середины века, где шпионаж и придворные интриги, где любовные отношения тесно переплелись с подкупом и предательством. Один из главных действующих лиц повествования кавалер де Еон - дипломат и шпион Версаля при русском дворе. Дуэлянт, республиканец, «который 48 лет прожил мужчиной, а 34 года считался женщиной и в мундире, и в кружевах сумел прославить себя, одинаково доблестно владея пером и шпагой».