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Киноафиша Новости В Санкт-Петербурге начались съемки хоррор-сериала «Четвертый»

В Санкт-Петербурге начались съемки хоррор-сериала «Четвертый»

2 марта 2023 15:00
В Санкт-Петербурге начались съемки хоррор-сериала «Четвертый»

Ранее проект стал финалистом акселератора по поиску удачных задумок для сериалов в жанре ужасов.

Телеканал ТВ-3 объявил о том, что в Санкт-Петербурге стартовали съемки хоррор-сериала «Четвертый».

Одну из главных ролей в шоу играет лауреат премий «Золотой орел» и «Золотая маска» Александра Куликова («Утомленные солнцем 2: Предстояние», «Улицы разбитых фонарей»).

Действие сериала развернется в загадочной питерской многоэтажке. Ее четвертый этаж всегда закрыт, потому что на нем происходят странные событиях. Жильцы дома настолько опасаются зла, которое таится в этом месте, что даже выломали кнопку 4 с панели лифта. Но однажды трое молодых друзей, мечтающие «хайпануть» на местной легенде, распечатывают четвертый этаж, чтобы провести там онлайн-трансляцию. Их опрометчивое решение приводит к ужасающим последствиям.

В Санкт-Петербурге начались съемки хоррор-сериала «Четвертый»В Санкт-Петербурге начались съемки хоррор-сериала «Четвертый»В Санкт-Петербурге начались съемки хоррор-сериала «Четвертый»

Постановщиком шоу выступит режиссер Станислав Булов, ранее работавший над сериалами «Однажды в милиции» и «Ничего личного». «Четвертый» является очередным успешным результатом работы хоррор-акселератора, организованного ТВ-3 и студией 1-2-3 Production. Эта уникальная площадка позволяет кинематографистам представлять свои идеи на суд опытных продюсеров. В случае одобрения участники получают финансовую поддержку ТВ-3 и возможность снять пилотную серию своего шоу, а затем и полноценный сезон. Кроме того, работы финалистов акселератора регулярно попадают в эфир телеканала и участвуют в различных кинофестивалях. Например, «Четвертый» был удостоен награды за лучшую режиссуру REALIST Web Series Weekend в прошлом году.

Дата премьеры «Четвертого» пока неизвестна.

Фото: Телеканал ТВ-3
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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