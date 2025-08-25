Суровая Мария Аронова преподает в современной школе в трейлере сериала «Олдскул»

Онлайн-кинотеатры START и PREMIER представили трейлер многосерийного драмеди «Олдскул», премьера которого состоится в День знаний, то есть 1 сентября. Позже шоу выйдет в эфир телеканала ТНТ. Сезон будет включать 17 эпизодов.

В центре сюжета — опытная учительница математики Мария Павловна Трифонова (Мария Аронова), которая отличается сложным характером и строгим подходом в работе с юными подопечными. Однажды она получает от своего зятя (Роман Маякин) предложение оставить свою обыкновенную школу и устроиться в современную престижную гимназию, чтобы наладить общение с учащейся там внучкой Настей (Таисья Калинина). На новом месте Мария Павловна, представляющая собой педагога старой закалки, сталкивается с совершенной другими реалиями и правилами. Адаптироваться к новым условиям оказывается не так-то просто.

Актерский состав дополнили Ефим Шифрин, Анастасия Имамова. Анастасия Кипина, Дэниел Барнс, Павел Савинков, Игорь Хрипунов, Надежда Жарычева, Евгений Михеев, Анастасия Кипина, Андрей Карако и другие. Над сценарием работали Анна Розина, Андрей Дерьков, Станислав Гунько и Сергей Лебедев. Режиссеры — Александр Жигалкин и Евгений Шелякин.