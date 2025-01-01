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Танцуй со мной
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Спектакль Танцуй со мной

16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

История о жизни, любви и танце

«Танцуй со мной» — спектакль, который расскажет о встрече Мужчины и Женщины, о том, как их судьбы пересекаются в самых неожиданных обстоятельствах. Действие могло бы происходить где угодно, в любой стране, но время всегда одно — наши дни.

Что за клуб?

Героиня спектакля решает записаться в танцевальный клуб, где, как и в других клубах по интересам — от рыболовов до шахматистов — люди собираются по общим увлечениям. И вот, в этом клубе, появляется Он, наш герой. Казалось бы, жизнь устоялась — дети, внуки, всё на своих местах. Но чего-то не хватает. Возможно, нежности, взгляда, заботы? Встреча с ней — и Он, наконец, чувствует, что это может быть тем самым моментом. Но неожиданно исчезает. Почему? Без объяснений, по-английски — просто исчезает.

Что дальше?

Оказавшись у его двери с апельсинами, она звонит в его квартиру, требовательно и с надеждой. Откроет ли Он дверь? Сумеют ли они найти общий язык, понять друг друга? Что их ждет впереди — общий путь или доминирующий эгоизм одиночества?

О пьесе и постановке

Михаил Хейфец написал эту пьесу, наполненную эмоциями, ожиданиями и противоречиями: нежностью, нетерпением, самолюбивым упрямством, доверием и надеждой. Зрителей ждёт волнующая история, где каждый из них сможет увидеть свой собственный выбор, возможно, такой же, как у героев спектакля.

«Танцуй со мной» — спектакль о том, как один танец может изменить жизнь, о том, как важно найти свою дорогу и быть готовым к встрече с любовью.

Режиссер
Владимир Устюгов
В ролях
Татьяна Васильева
Ефим Шифрин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 августа
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 1500 ₽
10 сентября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1500 ₽
24 сентября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
11:30
7 октября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1500 ₽
30 октября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
17:00
7 ноября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
14:00
11 ноября
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
19:00 от 1500 ₽
21 ноября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
13:00
4 декабря
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
13:00
5 декабря
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
13:00
22 декабря
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1500 ₽
23 декабря
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
14:00
14 января
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 1500 ₽
23 марта
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 1500 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 августа
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
19:00 от 600 ₽
Новосибирск, 17 сентября
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
19:00 от 1200 ₽
Новосибирск, 18 сентября
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
19:00 от 2000 ₽
Челябинск, 28 октября
Челябинский ДК железнодорожников Челябинск, Цвиллинга, 54
19:00 от 1000 ₽
Нижний Новгород, 29 октября
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
19:00 от 1500 ₽
Уфа, 5 ноября
Уфимский ГДК Уфа, просп. Октября, 137
19:00 от 1000 ₽
Пермь, 2 декабря
ДК им. Солдатова Пермь, Комсомольский просп., 79
19:00 от 1000 ₽
Екатеринбург, 3 декабря
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1000 ₽

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