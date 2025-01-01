Спектакль Танцуй со мной

История о жизни, любви и танце

«Танцуй со мной» — спектакль, который расскажет о встрече Мужчины и Женщины, о том, как их судьбы пересекаются в самых неожиданных обстоятельствах. Действие могло бы происходить где угодно, в любой стране, но время всегда одно — наши дни.

Что за клуб?

Героиня спектакля решает записаться в танцевальный клуб, где, как и в других клубах по интересам — от рыболовов до шахматистов — люди собираются по общим увлечениям. И вот, в этом клубе, появляется Он, наш герой. Казалось бы, жизнь устоялась — дети, внуки, всё на своих местах. Но чего-то не хватает. Возможно, нежности, взгляда, заботы? Встреча с ней — и Он, наконец, чувствует, что это может быть тем самым моментом. Но неожиданно исчезает. Почему? Без объяснений, по-английски — просто исчезает.

Что дальше?

Оказавшись у его двери с апельсинами, она звонит в его квартиру, требовательно и с надеждой. Откроет ли Он дверь? Сумеют ли они найти общий язык, понять друг друга? Что их ждет впереди — общий путь или доминирующий эгоизм одиночества?

О пьесе и постановке

Михаил Хейфец написал эту пьесу, наполненную эмоциями, ожиданиями и противоречиями: нежностью, нетерпением, самолюбивым упрямством, доверием и надеждой. Зрителей ждёт волнующая история, где каждый из них сможет увидеть свой собственный выбор, возможно, такой же, как у героев спектакля.

«Танцуй со мной» — спектакль о том, как один танец может изменить жизнь, о том, как важно найти свою дорогу и быть готовым к встрече с любовью.