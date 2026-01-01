Интерпретация оперетты Имре Кальмана как синтез нескольких жанров — мюзикла, танца и современного направления «Новый цирк». Театр мюзикла решил по-своему рассказать зрителям известную историю. Мы сломали существующие стереотипы и превратили оперетту в спектакль — синтез сразу нескольких видов искусства: оперетты, мюзикла, танца и современного циркового направления cirque nouveau. Известная музыка в талантливом исполнении, роскошные декорации, переносящие в Париж начала ХХ века, захватывающие трюки — все это соединилось в спектакле, чтобы подарить зрителям ощущение праздника и восторга. Специально для этой постановки были придуманы уникальные цирковые номера, в том числе смертельно опасный трюк без страховки. Мистер Икс — загадочный артист цирка, которого никто не видел без маски, — будоражит сердца и вызывает волну слухов в парижском обществе. Красавица Теодора — молодая богатая вдова, к ногам которой готов упасть весь высший свет. Может ли что-то связывать этих двух персонажей? Одного лишь циркового таланта недостаточно, чтобы завоевать сердце блистательной светской дамы? Да и нужна ли ее любовь тому, кто избрал одиночество и решил навсегда скрыть лицо под маской?