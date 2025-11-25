Фантастический мюзикл в куклах для всей семьи по святочному рассказу Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе». В главной роли – актёр театра и кино Ефим Шифрин. Режиссёр – лауреат Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» Алексей Франдетти. Страшный скряга и брюзга Скрудж терпеть не может Рождества и не понимает всеобщего праздничного веселья. Но однажды в Сочельник ему являются три загадочных духа и, словно на машине времени, переносят его в прошлое и будущее, заставляя решительно изменить свою жизнь. Это ли не чудо? Мы попадем в зимний Лондон XIX века и почувствуем аромат английского Рождества! Выдающийся художник Виктор Плотников, автор сценографии к «Snow Show» Славы Полунина, придумал для спектакля невероятные декорации, множество эффектных аттракционов и удивительных кукол, в том числе – огромных Призраков четырёхметровой высоты. Музыка Андрея Рубцова звучит в исполнении актёров, хора и живого оркестра на сцене под управлением Михаила Фадеева.