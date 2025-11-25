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Постер фильма Театр в кино: Рождественская история
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Театр в кино: Рождественская история

, 2025
A Christmas Carol
Россия / мюзикл / 18+
Постер фильма Театр в кино: Рождественская история

О фильме

Фантастический мюзикл в куклах для всей семьи по святочному рассказу Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе». В главной роли – актёр театра и кино Ефим Шифрин. Режиссёр – лауреат Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» Алексей Франдетти. Страшный скряга и брюзга Скрудж терпеть не может Рождества и не понимает всеобщего праздничного веселья. Но однажды в Сочельник ему являются три загадочных духа и, словно на машине времени, переносят его в прошлое и будущее, заставляя решительно изменить свою жизнь. Это ли не чудо? Мы попадем в зимний Лондон XIX века и почувствуем аромат английского Рождества! Выдающийся художник Виктор Плотников, автор сценографии к «Snow Show» Славы Полунина, придумал для спектакля невероятные декорации, множество эффектных аттракционов и удивительных кукол, в том числе – огромных Призраков четырёхметровой высоты. Музыка Андрея Рубцова звучит в исполнении актёров, хора и живого оркестра на сцене под управлением Михаила Фадеева.

В ролях

Ефим Шифрин
Ефим Шифрин
София Элик
София Элик
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 25 ноября 2025

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