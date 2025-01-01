Спектакль Рождественская история

Мюзикл по святочному рассказу Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе»

Сюжет

Страшный скряга и брюзга Скрудж терпеть не может Рождества и не понимает всеобщего праздничного веселья. Но однажды в Сочельник ему являются три загадочных духа и, словно на машине времени, переносят его в прошлое и будущее, заставляя решительно изменить свою жизнь. Это ли не чудо?

Уникальная сценография

Выдающийся художник Виктор Плотников, автор сценографии к «Snow Show» Славы Полунина, придумал для спектакля невероятные декорации, множество эффектных аттракционов и удивительных кукол, в том числе – огромных Призраков четырехметровой высоты.

Музыка

Музыка Андрея Рубцова звучит в исполнении актеров, хора и живого оркестра на сцене.