Рождественская история
Билеты от 800₽
Киноафиша Рождественская история

Спектакль Рождественская история

Постановка
Театр кукол им. Образцова 6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Мюзикл по святочному рассказу Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе»

Сюжет

Страшный скряга и брюзга Скрудж терпеть не может Рождества и не понимает всеобщего праздничного веселья. Но однажды в Сочельник ему являются три загадочных духа и, словно на машине времени, переносят его в прошлое и будущее, заставляя решительно изменить свою жизнь. Это ли не чудо?

Уникальная сценография

Выдающийся художник Виктор Плотников, автор сценографии к «Snow Show» Славы Полунина, придумал для спектакля невероятные декорации, множество эффектных аттракционов и удивительных кукол, в том числе – огромных Призраков четырехметровой высоты.

Музыка

Музыка Андрея Рубцова звучит в исполнении актеров, хора и живого оркестра на сцене.

Режиссер
Алексей Франдетти
В ролях
Ефим Шифрин
Ефим Шифрин

15 ноября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
13:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽

