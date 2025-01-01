Спектакль Последний стендап миллионера

Феерия чувств и танца в спектакле "Последний стендап миллионера"

Представьте: роскошный особняк в элитном районе. Эксцентричный миллионер Антуан Макдевис получает шокирующую новость – жить осталось ровно 30 дней...

Решение? Успеть осуществить мечты, которые откладывал на потом! Первый пункт амбициозного плана – найти элитную спутницу для вечера. И это должна быть идеальная партнерша.

Неожиданный поворот судьбы

Однако судьба, как выясняется, любит подшутить. На пороге его особняка появляется девушка с огромным чемоданом, утверждающая, что она... мастер аргентинского танго. С этого момента размеренная жизнь Антуана превращается в феерический хаос. Нелепые ситуации, острые разговоры, танго и, что самое главное, настоящие человеческие чувства, от которых он так старательно бежал последние годы.

Создатели спектакля

Автор пьесы: Ольга Степнова

Режиссер: Игорь Касилов

Актерский состав: Ефим Шифрин, Екатерина Волкова, Денис Матросов, Юлия Куварзина.

Не упустите возможность!

Приглашаем вас окунуться в мир ярких эмоций и чувств. Не пропустите спектакль, который заставит вас задуматься о важном и, возможно, изменить что-то в своей жизни. Количество мест ограничено!