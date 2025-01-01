Меню
Последний стендап миллионера
Киноафиша Последний стендап миллионера

Спектакль Последний стендап миллионера

16+
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Феерия чувств и танца в спектакле "Последний стендап миллионера"

Представьте: роскошный особняк в элитном районе. Эксцентричный миллионер Антуан Макдевис получает шокирующую новость – жить осталось ровно 30 дней...

Решение? Успеть осуществить мечты, которые откладывал на потом! Первый пункт амбициозного плана – найти элитную спутницу для вечера. И это должна быть идеальная партнерша.

Неожиданный поворот судьбы

Однако судьба, как выясняется, любит подшутить. На пороге его особняка появляется девушка с огромным чемоданом, утверждающая, что она... мастер аргентинского танго. С этого момента размеренная жизнь Антуана превращается в феерический хаос. Нелепые ситуации, острые разговоры, танго и, что самое главное, настоящие человеческие чувства, от которых он так старательно бежал последние годы.

Создатели спектакля

Автор пьесы: Ольга Степнова

Режиссер: Игорь Касилов

Актерский состав: Ефим Шифрин, Екатерина Волкова, Денис Матросов, Юлия Куварзина.

Не упустите возможность!

Приглашаем вас окунуться в мир ярких эмоций и чувств. Не пропустите спектакль, который заставит вас задуматься о важном и, возможно, изменить что-то в своей жизни. Количество мест ограничено!

Режиссер
Игорь Касилов
В ролях
Ефим Шифрин
Ефим Шифрин
Денис Матросов
Денис Матросов
Юлия Куварзина
Юлия Куварзина
Екатерина Волкова

3 октября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1000 ₽
10 октября
КЦ «Строгино» Москва, Маршала Катукова, 8
19:00 от 1000 ₽
31 октября
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
19:00 от 1000 ₽
20 ноября
Окружной общественный центр им. Моссовета Москва, Преображенская пл., 12
19:00 от 1000 ₽
9 января
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
19:00 от 1000 ₽

