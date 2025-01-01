Спектакль Последний стендап миллионера

Представьте: роскошный особняк в элитном районе. Эксцентричный миллионер Антуан Макдевис получает шокирующую новость – жить осталось ровно 30 дней...
Решение? Успеть осуществить мечты, которые откладывал на потом! Первый пункт амбициозного плана – найти элитную спутницу для вечера. И это должна быть идеальная партнерша.
Однако судьба, как выясняется, любит подшутить. На пороге его особняка появляется девушка с огромным чемоданом, утверждающая, что она... мастер аргентинского танго. С этого момента размеренная жизнь Антуана превращается в феерический хаос. Нелепые ситуации, острые разговоры, танго и, что самое главное, настоящие человеческие чувства, от которых он так старательно бежал последние годы.
Автор пьесы: Ольга Степнова
Режиссер: Игорь Касилов
Актерский состав: Ефим Шифрин, Екатерина Волкова, Денис Матросов, Юлия Куварзина.
Приглашаем вас окунуться в мир ярких эмоций и чувств. Не пропустите спектакль, который заставит вас задуматься о важном и, возможно, изменить что-то в своей жизни. Количество мест ограничено!