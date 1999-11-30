Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мама мафия " 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Приключения в Изумрудном Городе
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Приключения в Изумрудном Городе

Приключения в Изумрудном Городе (1999 - 2000)

Приключения в Изумрудном Городе 0+
Год выпуска 1999
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 26 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 1 час 44 минуты
О чем сериал

Мультфильм по всеми любимой книжке о чудесных приключениях девочки Долли. Долли и ее верный песик Тотошка живут в Канзасе. Однажды в их местечко приходит страшный ураган, который подхватывает домик, в котором живёт Долли, и уносит его далеко-далеко, в другую страну. Страна зовется Волшебной страной Оз, и в ней правит добрая Колдунья Севера. Она рассказывает Долли о том, что во время урагана ее домик раздавил Злую Восточную Ведьму. Чтобы вернуться в родной Канзас, Долли придется проделать путь в Изумрудный город, где обитает Великий Волшебник. Только его добрая воля может перенести ее обратно домой. Приветливая Долли пускается в путь, а по дороге обзаводится верными друзьями: Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом. Они сопровождают ее в далекий Изумрудный город, оберегая от опасностей. Выход мультфильма режиссер Александр Макаров приурочил к важной дате — оригинальной сказке Лаймена Фрэнка Баума, по которой поставлен мультфильм, исполнилось 100 лет.

В ролях
В ролях
Михаил Боярский
Михаил Боярский
Ян Цапник
Ян Цапник
Михаил Черняк
Михаил Черняк
Елена Шульман
Елена Шульман
Анатолий Петров
Эра Зиганшина
Эра Зиганшина
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Самые странные сериалы Самые странные сериалы
Сезоны
Приключения в Изумрудном Городе - Сезон 1 Сезон 1
1999, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Kinoafisha.info App