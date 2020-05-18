Сериал «Смешарики. Новый сезон» – это продолжение культового многосерийного мультфильма для всей семьи о приключениях обаятельных разумных друзей-зверушек из Ромашковой долины. На сей раз героев ждут еще более веселые шутки, увлекательные путешествия и неожиданные совпадения. Лосяш отправляется в школу, Кар-Карыч рассказывает кое-что о своей молодости, Крош и Ежик будят настоящий вулкан, а Нюша делает научное открытие. По крайней мере, она сама так считает. А расхлебывать это все придется мудрой Совунье.