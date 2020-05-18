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Постер сериала Смешарики. Новый сезон
Постер сериала Смешарики. Новый сезон
Постер сериала Смешарики. Новый сезон
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Киноафиша Сериалы Смешарики. Новый сезон

Смешарики. Новый сезон (2020 - …)

Продолжение приключений любимых детских героев Смешарики. Новый сезон 0+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 6 минут
Стрим-сервис Кинопоиск
Продолжительность сериала 11 часов 12 минут
О чем сериал

Сериал «Смешарики. Новый сезон» – это продолжение культового многосерийного мультфильма для всей семьи о приключениях обаятельных разумных друзей-зверушек из Ромашковой долины. На сей раз героев ждут еще более веселые шутки, увлекательные путешествия и неожиданные совпадения. Лосяш отправляется в школу, Кар-Карыч рассказывает кое-что о своей молодости, Крош и Ежик будят настоящий вулкан, а Нюша делает научное открытие. По крайней мере, она сама так считает. А расхлебывать это все придется мудрой Совунье.

Смешарики. Новый сезон - трейлер
Смешарики. Новый сезон
трейлер
В ролях
В ролях
Светлана Письмиченко
Светлана Письмиченко
Михаил Черняк
Михаил Черняк
Денис Чернов
Денис Чернов
Владимир Маслаков
Максим Сергеев
Максим Сергеев
Антон Виноградов
Антон Виноградов
Все актеры и съемочная группа
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Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Смешарики. Новый сезон»
Душеприказчики
Сезон 1 Серия 111
18 мая 2023
Музыка
Сезон 1 Серия 112
25 мая 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Смешарики. Новый сезон - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 112 эпизодов
 
Кадры из сериала
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