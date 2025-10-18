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Постер фильма Привязанность
5.4
Привязанность - Трейлер
Киноафиша Фильмы Привязанность
5.4

Привязанность

, 2025
Affection
США / ужасы, фантастика / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Привязанность
5.4
Пойду 0
Не пойду 0
Привязанность - Трейлер
Привязанность  Трейлер

О фильме

Элли сталкивается с тревожным состоянием, которое отнимает у нее память, из-за чего героиня не узнаёт мужа и дочь. Каждый провал в памяти дезориентирует её, оставляя после себя мучительные воспоминания о незнакомой жизни.

В ролях

Джессика Рот
Джессика Рот
Ellie
Джозеф Кросс
Джозеф Кросс
Bruce
Julianna Layne
Alice
Режиссер BT Meza
Сценарист BT Meza
Композитор Daniel Berk
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 8 июня 2026
Премьера в мире 18 октября 2025
Дата выхода
25 июня 2026 Катар
25 июня 2026 ОАЭ 18TC
8 мая 2026 США
11 июня 2026 Южная Корея 15
Сборы в мире $9 317
Производство Superconductive, Minutehand Pictures, Circa 1888
Другие названия
Affection, Nigdy nie odejdziesz, Võõras lähedus, Привязанность

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

Трейлеры фильма

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Привязанность - Трейлер
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