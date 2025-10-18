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Скоро в прокате «Безумная старуха»
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5.4
Привязанность
, 2025
Affection
США / ужасы, фантастика / 18+
Трейлеры
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О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
5.4
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Привязанность
Трейлер
Трейлер
О фильме
Элли сталкивается с тревожным состоянием, которое отнимает у нее память, из-за чего героиня не узнаёт мужа и дочь. Каждый провал в памяти дезориентирует её, оставляя после себя мучительные воспоминания о незнакомой жизни.
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В ролях
Джессика Рот
Ellie
Джозеф Кросс
Bruce
Julianna Layne
Alice
Режиссер
BT Meza
Сценарист
BT Meza
Композитор
Daniel Berk
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
8 июня 2026
Премьера в мире
18 октября 2025
Дата выхода
25 июня 2026
Катар
25 июня 2026
ОАЭ
18TC
8 мая 2026
США
11 июня 2026
Южная Корея
15
Сборы в мире
$9 317
Производство
Superconductive, Minutehand Pictures, Circa 1888
Другие названия
Affection, Nigdy nie odejdziesz, Võõras lähedus, Привязанность
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Рейтинг фильма
5.4
Оцените
10
голосов
5.4
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
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