Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Луис Бунюэль
Награды
Награды и номинации Луиса Бунюэля
Luis Buñuel
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Луиса Бунюэля
Оскар 1978
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Оскар 1973
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 1962
Соревнование
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1961
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Каннский кинофестиваль 1960
Особое упоминание
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1959
Международная премия
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1951
Лучший режиссер
Победитель
Главный приз фестиваля
Номинант
Каннский кинофестиваль 1953
Главный приз фестиваля
Номинант
Каннский кинофестиваль 1952
Главный приз фестиваля
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1974
Best Screenplay
Победитель
Best Sound Track
Номинант
Best Direction
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1982
Career Golden Lion
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1969
Career Golden Lion
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1967
Golden Lion
Победитель
Competition
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1965
FIPRESCI Prize
Победитель
Special Jury Prize
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1954
Golden Lion
Номинант
Golden Lion
Номинант
ММКФ 1979
Почетный приз
Победитель
Берлинале 1969
Премия Интерфильма
Победитель
Премия ФИПРЕССИ – Поощрительная премия
Победитель
Премия ФИПРЕССИ – Поощрительная премия
Победитель
У Добронравова больше 160 ролей, но все его знают благодаря Будько: актер рассказал, как «Сваты» изменили его жизнь
На экране кажется чистая графика, а на самом деле это реальный остров: где снимали «Чужой: Земля»
Три свежих фильма сентября, о которых скоро все будут говорить – Майкл Дуглас в одном из них великолепен
Насилие? Нет, все сложнее: вот почему «Атака титанов» попала под запрет в Китае — и в Южной Корее ее не любят
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667