Нестор Карбонелл
Награды
Награды и номинации Нестора Карбонелла
Nestor Carbonell
О персоне
Фильмография
Награды и номинации Нестора Карбонелла
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
