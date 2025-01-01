Спектакль Египетские ночи

По произведениям Александра Пушкина и Валерия Брюсова

В тексте работы Петра Фоменко использованы произведения Пушкина и Брюсова, «дописавшего» неоконченную поэму «Египетские ночи». В Петербурге появляется итальянец-импровизатор, который, желая поправить свое финансовое положение, решает устроить импровизированное выступление. Жребий выбирает тему о Клеопатре и ее любовниках для импровизации…

Включенные произведения

В композицию включены следующие произведения:

Произведения А. С. Пушкина: повесть и неоконченная поэма «Египетские ночи», наброски «Мы проводили вечер на даче», «Гости съезжались на дачу», «Отрывок», стихотворения разных лет.

Фрагменты поэмы В. Брюсова «Египетские ночи».

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