Спектакль Египетские ночи

По произведениям Александра Пушкина и Валерия Брюсова
В тексте работы Петра Фоменко использованы произведения Пушкина и Брюсова, «дописавшего» неоконченную поэму «Египетские ночи». В Петербурге появляется итальянец-импровизатор, который, желая поправить свое финансовое положение, решает устроить импровизированное выступление. Жребий выбирает тему о Клеопатре и ее любовниках для импровизации…
Включенные произведения
В композицию включены следующие произведения:
- Произведения А. С. Пушкина: повесть и неоконченная поэма «Египетские ночи», наброски «Мы проводили вечер на даче», «Гости съезжались на дачу», «Отрывок», стихотворения разных лет.
- Фрагменты поэмы В. Брюсова «Египетские ночи».
Состав участников
- Синьор Пиндемонти, импровизатор — Карэн Бадалов
- Чарский, сочинитель — Юрий Буторин
- Зинаида Вольская, вдова по разводу — Полина Кутепова
- Княгиня Д., хозяйка салона, она же «Молва» — Наталия Курдюбова
- Графиня К., она же «Такая Дрянь» — Мадлен Джабраилова
- Полина Агуреева
- Вершнев, эстет — Илья Любимов
- Алексей Иванович, молодой человек — Александр Мичков
- Джузеппе, спутник импровизатора — Антон Сергеев
- Сорохтин, генерал в отставке — Максим Литовченко
- Алексей Колубков