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Египетские ночи
Билеты от 1000₽
Киноафиша Египетские ночи

Спектакль Египетские ночи

Пушкин встречает Брюсова
Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 18+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

По произведениям Александра Пушкина и Валерия Брюсова

В тексте работы Петра Фоменко использованы произведения Пушкина и Брюсова, «дописавшего» неоконченную поэму «Египетские ночи». В Петербурге появляется итальянец-импровизатор, который, желая поправить свое финансовое положение, решает устроить импровизированное выступление. Жребий выбирает тему о Клеопатре и ее любовниках для импровизации…

Включенные произведения

В композицию включены следующие произведения:

  • Произведения А. С. Пушкина: повесть и неоконченная поэма «Египетские ночи», наброски «Мы проводили вечер на даче», «Гости съезжались на дачу», «Отрывок», стихотворения разных лет.
  • Фрагменты поэмы В. Брюсова «Египетские ночи».

Состав участников

  • Синьор Пиндемонти, импровизатор — Карэн Бадалов
  • Чарский, сочинитель — Юрий Буторин
  • Зинаида Вольская, вдова по разводу — Полина Кутепова
  • Княгиня Д., хозяйка салона, она же «Молва» — Наталия Курдюбова
  • Графиня К., она же «Такая Дрянь» — Мадлен Джабраилова
  • Полина Агуреева
  • Вершнев, эстет — Илья Любимов
  • Алексей Иванович, молодой человек — Александр Мичков
  • Джузеппе, спутник импровизатора — Антон Сергеев
  • Сорохтин, генерал в отставке — Максим Литовченко
  • Алексей Колубков
Режиссер
Петр Фоменко
Петр Фоменко
В ролях
Карэн Бадалов
Карэн Бадалов
Юрий Буторин
Юрий Буторин
Полина Кутепова
Полина Кутепова
Мадлен Джабраилова
Мадлен Джабраилова
Полина Агуреева
Полина Агуреева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
19:00 от 1000 ₽
6 октября
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
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Фотографии

Египетские ночи Египетские ночи Египетские ночи Египетские ночи Египетские ночи

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