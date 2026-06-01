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О любви (5 пудов любви, 22 несчастья, 33 истерики)
Билеты от 1000₽
Киноафиша О любви (5 пудов любви, 22 несчастья, 33 истерики)

Спектакль О любви (5 пудов любви, 22 несчастья, 33 истерики)

Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 16+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Обращение к Чехову: Спектакль мастерской Петра Фоменко

Спектакль мастерской Петра Фоменко «Обращение к Чехову» представляет собой глубокий и многослойный диалог с великим русским писателем. В центре внимания – любовь, как внутренняя глубина или бесплодный пустоцвет. Через призму чеховских героев мы исследуем вопросы о человеке, смысле жизни и трагедиях, связанных с любовью.

Любовь и несоответствия

Почему чеховские «пять пудов любви» разрушают жизнь его персонажей? Все они «любят мимо», испытывая несовпадение в своих чувствах. Спектакль задает непростые вопросы: является ли это водевилем или драмой? Комедией или трагедией? Зрителю предлагается самим решать, как воспринимать это. Какова истинная природа любви и где искать «иное измерение»?

Креативная задумка

Спектакль не привязан к конкретной пьесе или рассказу Чехова. Он погружает нас в его сложное и глубокое мироощущение, где зритель может осознать: смеяться ли ему или грустить, осуждать ли героев или пытаться их понять. Это размышление о природе человеческих поступков, которые могут быть и трагифарсом, и отражением нашей жизни.

Событие фестиваля

«Обращение к Чехову» – совместный проект мастерской Петра Фоменко и VII зимнего международного фестиваля искусств в Москве. Художественным руководителем выступает Юрий Башмет, что подчеркивает высокое качество и художественную значимость этого спектакля.

Режиссер
Полина Агуреева
Полина Агуреева
В ролях
Карэн Бадалов
Карэн Бадалов
Галина Кашковская
Томас Моцкус
Томас Моцкус
Наталия Курдюбова
Дмитрий Рудков
Исполнители
Юрий Башмет

Купить билет на спектакль О любви (5 пудов любви, 22 несчастья, 33 истерики)

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Июнь
Июль
24 июня среда
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 1000 ₽
1 июля среда
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 4000 ₽

В ближайшие дни

Идиот
16+
Премьера Драма

Идиот

15 июня в 19:00 Театр им. Вахтангова
от 400 ₽
Завтрак у предводителя
12+
Комедия Премьера

Завтрак у предводителя

7 июня в 18:00 Et Cetera Александра Калягина
от 3500 ₽
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