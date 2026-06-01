Спектакль О любви (5 пудов любви, 22 несчастья, 33 истерики)

Обращение к Чехову: Спектакль мастерской Петра Фоменко

Спектакль мастерской Петра Фоменко «Обращение к Чехову» представляет собой глубокий и многослойный диалог с великим русским писателем. В центре внимания – любовь, как внутренняя глубина или бесплодный пустоцвет. Через призму чеховских героев мы исследуем вопросы о человеке, смысле жизни и трагедиях, связанных с любовью.

Любовь и несоответствия

Почему чеховские «пять пудов любви» разрушают жизнь его персонажей? Все они «любят мимо», испытывая несовпадение в своих чувствах. Спектакль задает непростые вопросы: является ли это водевилем или драмой? Комедией или трагедией? Зрителю предлагается самим решать, как воспринимать это. Какова истинная природа любви и где искать «иное измерение»?

Креативная задумка

Спектакль не привязан к конкретной пьесе или рассказу Чехова. Он погружает нас в его сложное и глубокое мироощущение, где зритель может осознать: смеяться ли ему или грустить, осуждать ли героев или пытаться их понять. Это размышление о природе человеческих поступков, которые могут быть и трагифарсом, и отражением нашей жизни.

Событие фестиваля

«Обращение к Чехову» – совместный проект мастерской Петра Фоменко и VII зимнего международного фестиваля искусств в Москве. Художественным руководителем выступает Юрий Башмет, что подчеркивает высокое качество и художественную значимость этого спектакля.