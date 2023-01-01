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Киноафиша Сериалы Напарники

Напарники (2023 - …)

Напарники 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
О чем сериал

Сериал «Напарники» – это детективная комедия об оперативнике-одиночке, которому навязывают в помощь молодых сослуживцев. Иван Титов много лет работает в полиции и показывает лучшие в своем отделе результаты, но у него есть одно условие: он всегда работает один. Однако все меняется, когда в отдел приходят двое новичков: выпускница Лера с синдромом отличницы и генеральский сынок Влад. Этот «молодняк» начальнику некуда приткнуть, поэтому он отдает их «на воспитание» Титову. Вопреки желанию самого героя.
 

В ролях
В ролях
Сергей Пускепалис
Сергей Пускепалис
Максим Литовченко
Максим Литовченко
Сергей Генкин
Сергей Генкин
Юрий Ваксман
Юрий Ваксман
Екатерина Стулова
Екатерина Стулова
Маруся Климова
Маруся Климова
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Сезон 1
TBA, 20 эпизодов
 
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