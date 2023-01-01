Сериал «Напарники» – это детективная комедия об оперативнике-одиночке, которому навязывают в помощь молодых сослуживцев. Иван Титов много лет работает в полиции и показывает лучшие в своем отделе результаты, но у него есть одно условие: он всегда работает один. Однако все меняется, когда в отдел приходят двое новичков: выпускница Лера с синдромом отличницы и генеральский сынок Влад. Этот «молодняк» начальнику некуда приткнуть, поэтому он отдает их «на воспитание» Титову. Вопреки желанию самого героя.

