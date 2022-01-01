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Николай Аверюшкин
Николай Аверюшкин
О персоне
Фильмография
Николай Аверюшкин
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Дата рождения
26 августа 1956
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Биография Николая Аверюшкина
Родился 26 августа 1956 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Николая Аверюшкина
На дне
драма
2015, Россия
6.0
Подлец
комедия, драма
2015, Россия
0.0
Исчадье ада
криминал, драма
1991, СССР
5.0
Мы из джаза
мюзикл, комедия
1983, СССР
7.0
Ледяная внучка
семейный, сказка
1980, СССР
6.0
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