Это история о непростой судьбе посредственных актеров. Несмотря на то что судьба не наделила их талантом, они мечтают оказаться по ту сторону экрана и сняться в великом кино. В центре событий оказывается молодая актриса по имени Юлия Зайцева. Всю жизнь она снимается в дешевых многосерийных проектах, которые в народе прозвали «мыльными операми». С детства будучи амбициозной, Юля грезит о мировом признании. Она убеждена, что ее дарование претендует на «Оскар», но знаменитые режиссеры так не считают...