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Киноафиша Сериалы Мокьюментари
Мокьюментари (2022 - 2022) Мокьюментари 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Стрим-сервис Premier
Продолжительность 3 часа 12 минут
О чем сериал

Это история о непростой судьбе посредственных актеров. Несмотря на то что судьба не наделила их талантом, они мечтают оказаться по ту сторону экрана и сняться в великом кино. В центре событий оказывается молодая актриса по имени Юлия Зайцева. Всю жизнь она снимается в дешевых многосерийных проектах, которые в народе прозвали «мыльными операми». С детства будучи амбициозной, Юля грезит о мировом признании. Она убеждена, что ее дарование претендует на «Оскар», но знаменитые режиссеры так не считают...

Мокьюментари - трейлер
Мокьюментари
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Павел Майков
Павел Майков
Николай Аверюшкин
Николай Аверюшкин
Александр Вдовин
Виталий Коваленко
Виталий Коваленко
Михаил Тройник
Михаил Тройник
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мокьюментари - Сезон 1 Сезон 1
2022, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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