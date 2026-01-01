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Nikolay Averyushkin
Nikolay Averyushkin Nikolay Averyushkin
Kinoafisha Persons Nikolay Averyushkin

Nikolay Averyushkin

Nikolay Averyushkin

Date of Birth
26 August 1956
Age
69 years old
Zodiac sign
Virgo
Occupation
Actor
Actor type
Comedy actor, Dramatic actor, Horror actor

Popular Films

We Are from Jazz 7.3
We Are from Jazz (1983)
Contact 6.7
Contact (1992)
Kriminalnyy kvartet 6.6
Kriminalnyy kvartet (1989)

Filmography

Mokyumentari 5.6
Mokyumentari
Comedy 2022, Russia
Anna Karenina 6.4
Anna Karenina
Drama, Romantic 2017, Russia
Na dne 6
Na dne Na dne
Drama 2015, Russia
Podlec
Podlec
Comedy, Drama 2015, Russia
Amazonki 4.6
Amazonki
Comedy, Crime 2011, Russia
Univer 5.4
Univer
Comedy 2008, Russia
Papiny dochki 4.9
Papiny dochki
Comedy, Family 2007, Russia
Contact 6.7
Contact Prikosnoveniye
Horror, Thriller 1992, Russia
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