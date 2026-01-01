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Nikolay Averyushkin
Nikolay Averyushkin
Kinoafisha
Persons
Nikolay Averyushkin
Nikolay Averyushkin
Nikolay Averyushkin
Date of Birth
26 August 1956
Age
69 years old
Zodiac sign
Virgo
Occupation
Actor
Actor type
Comedy actor
,
Dramatic actor
,
Horror actor
Popular Films
7.3
We Are from Jazz
(1983)
6.7
Contact
(1992)
Tickets
6.6
Kriminalnyy kvartet
(1989)
Filmography
5.6
Mokyumentari
Comedy
2022, Russia
6.4
Anna Karenina
Drama, Romantic
2017, Russia
6
Na dne
Na dne
Drama
2015, Russia
Podlec
Comedy, Drama
2015, Russia
4.6
Amazonki
Comedy, Crime
2011, Russia
5.4
Univer
Comedy
2008, Russia
4.9
Papiny dochki
Comedy, Family
2007, Russia
6.7
Contact
Prikosnoveniye
Horror, Thriller
1992, Russia
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