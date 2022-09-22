Этот советский мюзикл растоптали иностранцы: россияне дали жесткий ответ
Зарубежные кинокритики не оценили музыкальную картину «Мы из джаза».
В 1983 году на экраны вышел советский мюзикл «Мы из джаза» Карена Шахназарова. В главных ролях в фильме снялись Игорь Скляр и Александр Панкратов-Черный, а также Петр Щербаков и Николай Аверюшкин. Экстравагантная музыкальная комедия понравилась зрителям, чего не скажешь про иностранцев.
Вскоре до картины добрались и западные кинокритики, которые буквально растоптали ее в своих рецензиях. По мнению экспертов, превосходство американского кинематографа особенно заметно в джазе и киномюзиклах, поэтому советская лента не может идти с аналогичными работами США ни в какое сравнение. В пример критик из газеты «Нью-Йорк таймс» привел музыкальные картины «История Гленна Миллера» и «История Бенни Гудмана».
После того как спустя много лет перевод разгромной рецензии появился в Сети, русскоязычные пользователи дали жесткий ответ. По их словам, критик просто не понял глубину ленты Шахназарова.
«Нельзя сравнивать гениальный фильм Шахназарова и их пустые поделки», «Это как если бы СССР гордился неоспоримым преимуществом в больших хореографических и песенных ансамблях», «Им не понять», — отметили комментаторы.