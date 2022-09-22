Этот советский мюзикл растоптали иностранцы: россияне дали жесткий ответ

В 1983 году на экраны вышел советский мюзикл «Мы из джаза» Карена Шахназарова. В главных ролях в фильме снялись Игорь Скляр и Александр Панкратов-Черный, а также Петр Щербаков и Николай Аверюшкин. Экстравагантная музыкальная комедия понравилась зрителям, чего не скажешь про иностранцев.

Вскоре до картины добрались и западные кинокритики, которые буквально растоптали ее в своих рецензиях. По мнению экспертов, превосходство американского кинематографа особенно заметно в джазе и киномюзиклах, поэтому советская лента не может идти с аналогичными работами США ни в какое сравнение. В пример критик из газеты «Нью-Йорк таймс» привел музыкальные картины «История Гленна Миллера» и «История Бенни Гудмана».

После того как спустя много лет перевод разгромной рецензии появился в Сети, русскоязычные пользователи дали жесткий ответ. По их словам, критик просто не понял глубину ленты Шахназарова.