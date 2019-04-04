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Постер к сериалу Во тьме
Постер к сериалу Во тьме
Постер к сериалу Во тьме
Постер к сериалу Во тьме
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
4 постера
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Во тьме
Во тьме (2019 - …) In the Dark 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 42 минуты
Телеканал The CW
Продолжительность 33 часа 36 минут
О чем сериал

«Во тьме» — американский трагикомедийный сериал, созданием которого занимается телеканал The CW. Действие разворачивается вокруг молодой женщины по имени Мерфи. Ее жизнь серьезно меняется, когда она становится очевидцем убийства своего друга, занимающегося продажей запрещенных веществ на улицах города. Ситуацию обостряет тот факт, что девушка неожиданно теряет зрение. Именно по этой причине никто не воспринимает ее показания всерьез. В итоге Мерфи решает заняться поиском убийцы самостоятельно. Компанию ей составляет собака-поводырь. По ходу развития событий у девушки появляется друг — полицейский по имени Дин.

Во тьме - дублированный тизер-трейлер третьего сезона
Во тьме
дублированный тизер-трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Corinne Kingsbury
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Брук Маркам
Брук Маркам Jess Damon
Рич Соммер
Рич Соммер Dean Riley
Кэтлин Йорк
Кэтлин Йорк Joy Mason
Морган Кранц
Морган Кранц Felix Bell
Дерек Уэбстер
Дерек Уэбстер Hank Mason
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 4-го сезона сериала «Во тьме»
C.I. Was Right
Сезон 4 Серия 7
25 июля 2022
Tequila Mockingbird
Сезон 4 Серия 8
1 августа 2022
Center of Gravity
Сезон 4 Серия 9
8 августа 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Во тьме - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 13 эпизодов
 
Во тьме - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 13 эпизодов
 
Во тьме - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 13 эпизодов
 
Во тьме - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2022, 9 эпизодов
 
Новости о сериале
Стали известны даты окончания текущих сезонов «Супергерл», «Ривердейла» и других сериалов CW
Стали известны даты окончания текущих сезонов «Супергерл», «Ривердейла» и других сериалов CW
Кадры из сериала
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