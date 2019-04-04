«Во тьме» — американский трагикомедийный сериал, созданием которого занимается телеканал The CW. Действие разворачивается вокруг молодой женщины по имени Мерфи. Ее жизнь серьезно меняется, когда она становится очевидцем убийства своего друга, занимающегося продажей запрещенных веществ на улицах города. Ситуацию обостряет тот факт, что девушка неожиданно теряет зрение. Именно по этой причине никто не воспринимает ее показания всерьез. В итоге Мерфи решает заняться поиском убийцы самостоятельно. Компанию ей составляет собака-поводырь. По ходу развития событий у девушки появляется друг — полицейский по имени Дин.