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Tainted

Цепной пёс, 2020

2020 / Канада
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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О фильме

Отсидев 15 лет в тюрьме, Ланс выходит на свободу и пытается начать спокойную жизнь. Но старые связи не так просто разорвать. Члены местной преступной группировки вербуют его для выполнения последнего задания, чтобы тот «заслужил свободу». Но, как это часто бывает, во время выполнения самого задания что-то идет не так, и Ланс оказывается неугодным сразу двум мафиозным кланам, которые теперь хотят его убрать. Однако, связавшись с Лансом, бандиты не учли, что всю свою жизнь он учился только одному: драться и выживать. И еще неизвестно, чья возьмет в этом противостоянии.

4.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 16 июня 2020
Премьера в мире 16 июня 2020
Возраст 18+
Режиссер
Брент Коте
В ролях
Джон Рис-Дэвис
Джон Рис-Дэвис
Шон Робертс
Шон Робертс
Аарон Пул
Аарон Пул
Сара Вайсгласс
Алан Ван Спранг
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Цепной пёс 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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