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Александр Сиддиг
Александр Сиддиг
Alexander Siddig
О персоне
Фильмография
Александр Сиддиг
Alexander Siddig
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Дата рождения
21 ноября 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Омдурман, Судан
Рост
182 см
Биография Александра Сиддига
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Фильмография Александра Сиддига
Пленница
драма, мистика, мелодрама
2012, Канада
5.0
Мирал
драма
2010, Франция / Великобритания / Израиль
6.0
Судный день
драма, триллер, боевик, ужасы
2008, Великобритания
7.0
Божественное рождение
драма
2006, США
6.0
Сириана
триллер, драма
2005, США
6.0
Царство небесное
мелодрама, военный, драма
2005, Испания / США
7.0
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