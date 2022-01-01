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Александр Сиддиг

Alexander Siddig
Александр Сиддиг
Александр Сиддиг Alexander Siddig
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Дата рождения
21 ноября 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Омдурман, Судан
Рост
182 см
Биография Александра Сиддига

Фильмография Александра Сиддига
Пленница
Пленница
драма, мистика, мелодрама 2012, Канада
5.0
Мирал
Мирал
драма 2010, Франция / Великобритания / Израиль
6.0
Судный день
Судный день
драма, триллер, боевик, ужасы 2008, Великобритания
7.0
Божественное рождение
Божественное рождение
драма 2006, США
6.0
Сириана
Сириана
триллер, драма 2005, США
6.0
Царство небесное
Царство небесное
мелодрама, военный, драма 2005, Испания / США
7.0
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