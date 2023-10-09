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Михаил Голубович
Mikhail Golubovich
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Персоны
Михаил Голубович
Михаил Голубович
Mikhail Golubovich
Дата рождения
21 ноября 1943
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
9 октября 2023
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.2
Пропавшая грамота
(1972)
7.7
Кортик
(1973)
7.6
Дорога на Сечь
(1994)
Фильмография Михаил Голубович
4.1
Заложники страха
Zalozhniki strakha
драма
1994, Украина
7.6
Дорога на Сечь
Road to the Host
драма, исторический
1994, Украина
7.1
Благородный разбойник Владимир Дубровский
Blagorodnyy razboynik Vladimir Dubrovskiy
исторический, драма
1989, СССР
7.1
Соломенные колокола
Straw Bells
драма
1987, СССР
5.8
Пока есть время
While there is time
военный
1987, СССР
5.3
Где-то гремит война
Gde-to gremit voyna
военный, драма
1986, СССР
5.1
По зову сердца
At the call of the heart
военный
1985, СССР
3.6
Преодоление
Preodoleniye
драма
1982, СССР
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