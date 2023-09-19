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Киноафиша Новости Дитя тьмы приходит в мир в дублированном трейлере хоррора «Избави нас. Одержимые»

Дитя тьмы приходит в мир в дублированном трейлере хоррора «Избави нас. Одержимые»

19 сентября 2023 16:02
Дитя тьмы приходит в мир в дублированном трейлере хоррора «Избави нас. Одержимые»

Молодая монахиня беременеет близнецами, один из которых является антихристом.

Религиозная тематика уже много десятилетий является материалом для фильмов ужасов. Вскоре в российский прокат выйдет еще один восходящий к христианству хоррор — «Избави нас. Одержимые».

В основу предстоящей картины легла концепция прихода в мир мессии. Согласно канону, Спаситель рождается от девственницы благодаря непорочному зачатию, но в «Избави нас» сценарий несколько иной: избранная дева беременеет не одним, а двумя детьми, один из которых является мессией, тогда как его брат-близнец — это его антипод, то есть антихрист.

По сюжету, матерью двойни становится сестра Юлия, пребывающая в удаленном монастыре. Ее дети начинают сражаться еще в утробе, что отражается на состоянии матери. После того, как Юлия сообщает о непорочном зачатии, Ватикан, боящийся осуществления древнего пророчества, посылает к ней отца Фокса, который призван разобраться в ситуации. Когда близнецы наконец появляются на свет, отцу Фоксу придется противостоять злу, пока оно не поглотило весь мир.

Режиссерами фильма выступили Кру Эннис и Ли Рой Кунц, который также написал сценарий в соавторстве с Кейном Кунцем. Ключевые роли сыграли Мария Вера Ратти, Томас Кречман, Александр Сиддиг и Ли Рой Кунц.

В России релиз «Избави нас. Одержимые» состоится 30 ноября.

Фото: Magnolia Pictures
Елена Королева
Елена Королева
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