Оказавшись в зале суда, Люси едва ли могла вспомнить, в чем конкретно ее обвиняют. Даже после оглашения обвинительного приговора, Люси продолжала отрицать свою причастность к преступлению. Вместо тюремного заключения девушку отправляют в культовый реабилитационный центр «Меч и Крест», сильно напоминающий секту. На месте Люси встречает юношу, который кажется ей смутно знакомым. Спустя время воспоминания начинают возвращаться. Скоро Люси узнает, что случилось с ней на самом деле, и что скрывает таинственная организация, приютившая девушку после оглашения приговора.