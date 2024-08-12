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Постер сериала Падшие
Постер сериала Падшие
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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2 постера
Киноафиша Сериалы Падшие

Падшие (2024 - 2024)

Fallen 18+
Год выпуска 2024
Страна Швейцария/Бразилия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал Globoplay
Продолжительность сериала 6 часов 16 минут

О чем сериал

Оказавшись в зале суда, Люси едва ли могла вспомнить, в чем конкретно ее обвиняют. Даже после оглашения обвинительного приговора, Люси продолжала отрицать свою причастность к преступлению. Вместо тюремного заключения девушку отправляют в культовый реабилитационный центр «Меч и Крест», сильно напоминающий секту. На месте Люси встречает юношу, который кажется ей смутно знакомым. Спустя время воспоминания начинают возвращаться. Скоро Люси узнает, что случилось с ней на самом деле, и что скрывает таинственная организация, приютившая девушку после оглашения приговора.
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Сезоны
Падшие - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 8 эпизодов
 
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