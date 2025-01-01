Меню
Вим Вендерс
Награды
Награды и номинации Вима Вендерса
Wim Wenders
Награды и номинации Вима Вендерса
Оскар 2015
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Оскар 2012
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Оскар 2000
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Каннский кинофестиваль 2023
Приз Экуменического жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глаз
Номинант
Каннский кинофестиваль 2014
«Особый взгляд» — специальный приз жюри
Победитель
Премия Франсуа Шале – особое упоминание
Победитель
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Победитель
Премия Франсуа Шале – особое упоминание
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 1993
Главный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1987
Лучший режиссер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1984
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
Приз Экуменического жюри
Победитель
Каннский кинофестиваль 1976
Соревнование
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2018
Золотой глаз
Номинант
Каннский кинофестиваль 2008
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2005
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2002
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 1997
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1982
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1977
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
Best Direction
Победитель
BAFTA 2012
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2004
UNESCO Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1995
FIPRESCI Prize
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1982
Golden Lion
Победитель
FIPRESCI Prize
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1972
FIPRESCI Prize
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2016
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2015
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Победитель
Берлинале 2000
Приз жюри
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Послание к Человеку 2000
Специальная награда
Победитель
