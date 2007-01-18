Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Живая ярость» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Хорошая жизнь
6.7
Киноафиша Фильмы Хорошая жизнь
6.7

Хорошая жизнь

, 2007
La buena vida
Испания / комедия, драма / 18+
Постер фильма Хорошая жизнь
6.7

О фильме

Тристан – рефлексирующий четырнадцатилетний юноша тонкой души, так еще в придачу с неординарными писательскими способностями. Таким особенно трудно. Тем не менее, как и все подростки его возраста, Тристан в этот период помешан на сексе и ищет возможности как можно скорее лишиться девственности. Тут подворачивается удобный момент: родители вскоре должны уехать в отпуск, и юноша готов для осуществления цели позвать проститутку. Поездка родителей, однако, завершается трагедией: отец и мать погибают в авиакатастрофе. На самом деле именно смерть родных служит отправной точкой в становлении подростка, которому придется научиться заботиться не только о себе, но и о смертельно больном дедушке. Фильм местами смешной, местами грустный и очень правдивый. Если задуматься, что заставило взрослеть каждого из нас? Возможно, как раз маленькие и большие трагедии.

В ролях

Гарри Дин Стэнтон
Гарри Дин Стэнтон
Gus
Патрик Фьюджит
Патрик Фьюджит
Andrew
Билл Пэкстон
Билл Пэкстон
Robbie
Крис Клейн
Tad Tokas
Марк Веббер
Марк Веббер
Jason Prayer
Дреа де Маттео
Дреа де Маттео
Dana
Брюс МакГилл
Брюс МакГилл
Frank Jones
Дебора Раш
Diane
Донал Лог
Донал Лог
Daryll
Зои Дешанель
Зои Дешанель
Frances
Режиссер Стефен Берра
Сценарист Стефен Берра
Композитор Дон Дэвис, Joel Peterson
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 18 января 2007
Дата выхода
18 января 2007 США
MPAA R
Бюджет $3 500 000
Производство FarFalla Films, Buffalo Gal Pictures, Fostoria Films
Другие названия
The Good Life, Viata cea buna, Хорошая жизнь

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Хорошая жизнь

Хэнк и Майк
Хэнк и Майк комедия, фэнтези
2008, Канада / США
5.0
Хорошая девочка
Хорошая девочка драма, комедия
2002, США / Германия / Нидерланды
7.0
Freeвольная жизнь
Freeвольная жизнь комедия
2005, США
4.0
Открытая дорога назад
Открытая дорога назад драма, комедия
2009, США
6.0
Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда
Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда драма
2010, США
7.0
Спасенная
Спасенная драма, комедия
2004, США
6.0
Проживая зиму
Проживая зиму драма, комедия
2005, США
6.0
Крутой парень
Крутой парень комедия
2002, США
5.0
Великолепная афера
Великолепная афера драма, комедия
2003, США
7.0
Городская полиция
Городская полиция комедия, драма, боевик, триллер
1997, США
5.0
Хочешь хорошо провести время - звони...
Хочешь хорошо провести время - звони... комедия
2012, США
6.0
Счастливого Рождества
Счастливого Рождества комедия, драма
2014, США
5.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Касса невест
Касса невест
2026, Россия, мелодрама, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Октябрина Ганичкина раскрыла секрет: как главная дачница страны растит огурцы на зависть соседям
С 1 июля банановую кожуру посыпаю солью — весь месяц не нарадуюсь своей хитрости: гениальный совет для дома и дачи
Подключил к машине и забыл? Раз и навсегда запомните, можно ли заряжать телефон в авто каждый день
«Пострашней "Обсессии" будет в разы»: над главным хоррор-сериалом 2026 года зрители... хохочут до слез (а потом «рыдают от ужаса»)
«Денег нет, работы нет. В общем – тест!»: даже самые преданные фанаты «Невского» и Васильева отвечают лишь на 3/5 – сможете лучше?
Самый аппетитный (но очень сложный!) тест: а вы угадаете 5 советских фильмов по кадру с пикником да шашлыками?
Даже фанаты «Игры престолов» часто не знают, откуда у Дейенерис появилось прозвище Бурерожденная, а мы вам все расскажем
Ни разу не пожалела, что включила этот детектив вместо надоевшего «Первого отдела» — всего 5 серий, а оторваться невозможно
43 446 просмотров за 2 часа: свежая серия «Маши и Медведя» уже доступна — старые (наконец-то) можно поставить на паузу
Ждали «Первый отдел 6»? Сочувствуем: культовый сериал с Жарковым возвращается на НТВ уже 6 июля, но Колесникова там не увидите
Новые кадры со съемок «Шефа-8» для НТВ озадачили поклонников: «меня одну заинтересовала девушка рядом с Расторгуевым?» (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше