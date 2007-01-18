Тристан – рефлексирующий четырнадцатилетний юноша тонкой души, так еще в придачу с неординарными писательскими способностями. Таким особенно трудно. Тем не менее, как и все подростки его возраста, Тристан в этот период помешан на сексе и ищет возможности как можно скорее лишиться девственности. Тут подворачивается удобный момент: родители вскоре должны уехать в отпуск, и юноша готов для осуществления цели позвать проститутку. Поездка родителей, однако, завершается трагедией: отец и мать погибают в авиакатастрофе. На самом деле именно смерть родных служит отправной точкой в становлении подростка, которому придется научиться заботиться не только о себе, но и о смертельно больном дедушке. Фильм местами смешной, местами грустный и очень правдивый. Если задуматься, что заставило взрослеть каждого из нас? Возможно, как раз маленькие и большие трагедии.