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Алессандро Абер
Алессандро Абер
Alessandro Haber
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Алессандро Абер
Alessandro Haber
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Дата рождения
19 января 1947
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Алессандро Абер
Родился 19 января 1947 года. Болонья, Италия.
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Фильмография Алессандро Абер
Школа волшебства
приключения, комедия, семейный
2021, Италия
5.0
Italian Best Shorts 4: Истории нашей жизни
драма, комедия, короткометражный, мелодрама
2020, Италия
0.0
Господин Дьявол
ужасы, триллер
2019, Италия
5.0
Дорога с Адель
драма, комедия
2018, Италия / Франция
5.0
Мушкетеры. Неизвестная миссия
комедия, приключения
2018, Италия
5.0
Мы дети твои
драма, фэнтези
2014, Италия
7.0
Под сахарной пудрой
боевик, мюзикл, драма, триллер, комедия
2008, Италия
2.0
Тем летом
драма
2008, Италия
5.0
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