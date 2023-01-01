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Один путь, 2022

2022 / Ирландия / Великобритания / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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О фильме

Мелкий хулиган Фрэдди был частью пуэрториканский банды в Лос-Анжелесе. В один прекрасный день парень решается на дерзкий поступок: украсть деньги и кокаин у своих. Ограбление идёт не по плану, и за наглым воришкой начинается погоня. Фрэдди еле удаётся унести ноги: он садиться в рейсовый автобус, идущий в глухой городок в Джорджии. Незадачливый преступник успел схватить пулю в живот, а бывшие подельники во главе с главарём банды, опасной Вик, не собираются так просто отпускать его с наживой. Автобус идёт долго, а у Фредди есть лишь телефон с контактами близких и не очень людей. У него мало шансов выпутаться из передряги, а среди немногочисленных попутчиков есть два загадочных незнакомца.

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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Эндрю Бейрд
В ролях
Трэвис Фиммел
Трэвис Фиммел
Дреа де Маттео
Дреа де Маттео
Сторм Рейд
Сторм Рейд
Кевин Бейкон
Кевин Бейкон
Машин Ган Келли
Машин Ган Келли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Один путь 2 постера
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