Один путь, 2022

Мелкий хулиган Фрэдди был частью пуэрториканский банды в Лос-Анжелесе. В один прекрасный день парень решается на дерзкий поступок: украсть деньги и кокаин у своих. Ограбление идёт не по плану, и за наглым воришкой начинается погоня. Фрэдди еле удаётся унести ноги: он садиться в рейсовый автобус, идущий в глухой городок в Джорджии. Незадачливый преступник успел схватить пулю в живот, а бывшие подельники во главе с главарём банды, опасной Вик, не собираются так просто отпускать его с наживой. Автобус идёт долго, а у Фредди есть лишь телефон с контактами близких и не очень людей. У него мало шансов выпутаться из передряги, а среди немногочисленных попутчиков есть два загадочных незнакомца.