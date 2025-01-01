Меню
Награды и номинации Гун Ли

Каннский кинофестиваль 2019 Каннский кинофестиваль 2019
Премия Kering «Женщины в движении»
Победитель
Каннский кинофестиваль 2004 Каннский кинофестиваль 2004
Фестивальный трофей
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1992 Венецианский кинофестиваль 1992
Лучшая актриса
Победитель
Best Actress
Победитель
Берлинале 1993 Берлинале 1993
Камера Берлинале
Победитель
