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Постер сериала Везунчик Сэм
Постер сериала Везунчик Сэм
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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2 постера
Киноафиша Сериалы Везунчик Сэм

Везунчик Сэм (2006 - 2007)

The Loop 18+
Год выпуска 2006
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал FOX
Продолжительность сериала 6 часов 48 минут

О чем сериал

Тяжела и неказиста жизнь... молодого и симпатичного менеджера среднего звена в крупной авиакомпании, базирующейся в Чикаго. Во-первых, «большой босс», вечно пристающий со своими дурацкими и почти невыполнимыми заданиями. Во-вторых, начальница рангом поменьше, но ничуть не менее приставучая, причем, домогающаяся сексуально. В третьих, личная секретарша со своими закидонами, проистекающими от неустройства личной жизни. Добавьте к этому заботы о братике, который разделяет с ним бремя оплаты съемной квартиры и в качестве «компенсации» устраивает в этой самой квартире форменный бардак. Вечные метания между служебным долгом и желанием весело оттянуться в компании бездельников-дружков (и как они только умудряются находить время и деньги на развлечения!), тысяча и одно дело, мертвой хваткой стягивающие горло, – вот что составляет повседневное существование главного героя Сэма.

В ролях
В ролях
Мими Роджерс
Мими Роджерс
Диора Бэрд
Филип Бейкер Холл
Филип Бейкер Холл
Сара Райт
Сара Райт
Джой Османски
Джой Османски
Брэт Харрисон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.3 IMDb
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Сезоны
Везунчик Сэм - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2006, 7 эпизодов
 
Везунчик Сэм - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2007, 10 эпизодов
 
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