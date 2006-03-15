Тяжела и неказиста жизнь... молодого и симпатичного менеджера среднего звена в крупной авиакомпании, базирующейся в Чикаго. Во-первых, «большой босс», вечно пристающий со своими дурацкими и почти невыполнимыми заданиями. Во-вторых, начальница рангом поменьше, но ничуть не менее приставучая, причем, домогающаяся сексуально. В третьих, личная секретарша со своими закидонами, проистекающими от неустройства личной жизни. Добавьте к этому заботы о братике, который разделяет с ним бремя оплаты съемной квартиры и в качестве «компенсации» устраивает в этой самой квартире форменный бардак. Вечные метания между служебным долгом и желанием весело оттянуться в компании бездельников-дружков (и как они только умудряются находить время и деньги на развлечения!), тысяча и одно дело, мертвой хваткой стягивающие горло, – вот что составляет повседневное существование главного героя Сэма.