Сериал «Противостояние» – это триллер на основе романа короля ужасов Стивена Кинга. Действие разворачивается на секретной военной научной базе. Ученые случайно допускают утечку смертельно опасного вируса. Все сотрудники лаборатории мгновенно погибают. Спастись чудом удается лишь охраннику объекта и его семье. Они покидают смертоносные стены, но выясняется, что отец семейства все же заражен. Перед смертью он говорит жене и дочери нечто странное про «черного человека, от которого не будет спасения».