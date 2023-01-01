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Постер сериала Противостояние
Постер сериала Противостояние
Рейтинги
7.6 Рейтинг IMDb: 7.1
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2 постера
Рейтинги
7.6 Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
Киноафиша Сериалы Противостояние

Противостояние (1994 - 1994)

The Stand 18+
Год выпуска 1994
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал ABC
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Противостояние» – это триллер на основе романа короля ужасов Стивена Кинга. Действие разворачивается на секретной военной научной базе. Ученые случайно допускают утечку смертельно опасного вируса. Все сотрудники лаборатории мгновенно погибают. Спастись чудом удается лишь охраннику объекта и его семье. Они покидают смертоносные стены, но выясняется, что отец семейства все же заражен. Перед смертью он говорит жене и дочери нечто странное про «черного человека, от которого не будет спасения».

В ролях Персонажи
Автор идеи
Стивен Кинг
Стивен Кинг
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сэм Рэйми
Сэм Рэйми Bobby Terry
Джейми Шеридан
Джейми Шеридан Randall Flagg
Молли Рингуолд
Молли Рингуолд Frannie Goldsmith
Роб Лоу
Роб Лоу Nick Andros
Гэри Синиз
Гэри Синиз Stu Redman
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Противостояние - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1994, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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