Награды
Награды и номинации Гэри Синиза
Gary Sinise
Награды и номинации Гэри Синиза
Оскар 1995
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Каннский кинофестиваль 1992
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1988
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1998
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1995
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся исполнение актерского состава
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Победитель
Выдающееся исполнение актерского состава
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
