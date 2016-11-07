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Валерий Фокин
Валерий Фокин
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Валерий Фокин
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Дата рождения
28 февраля 1946
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Валерий Фокин
Родился 28 февраля 1946 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Валерий Фокин
Петрополис
фантастика, драма, триллер
2022, Россия
0.0
Ксения. История любви
драма
2009, Россия
0.0
Превращение
мистика, драма
2002, Россия
7.0
Транзит
драма
1982, СССР
6.0
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Режиссер и художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин в рамках цикла «Кино в театре» представит легендарный фильм Григория Козинцева «Гамлет» на Новой
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7 ноября 2016 13:53
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