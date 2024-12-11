Спектакль Иов

Новая постановка Валерия Фокина вдохновлена одной из величайших книг Ветхого Завета — Книгой Иова, входящей в разряд учительных книг, которые передают жизненные уроки и нравственные наставления. История Иова — праведника, подвергшегося суровым испытаниям — раскрывается через диалоги главного героя с его тремя друзьями. Каждый из них предлагает собственные объяснения причин несчастий, постигших Иова, и свои пути выхода из них.
Обращаясь к библейскому сюжету, спектакль поднимает вопросы, которые волнуют каждого из нас:
Современная интерпретация вечных тем
Этот спектакль — не просто пересказ древней истории, а размышление о том, как извечные вопросы о вере, судьбе и человеческой стойкости звучат в современном контексте. Независимо от религиозных убеждений, каждый найдет в этой истории отклик и повод задуматься.
Творческая команда
Автор спектакля: Валерий Фокин
Композитор: Иван Волков
Художник по костюмам: Ника Велегжанинова
Организация пространства: Андрей Калинин
Художник по свету: Игорь Фомин
Пластика: Игорь Качаев
Приходите, чтобы задать себе важные вопросы и, возможно, найти ответы.