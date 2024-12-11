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Иов
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Спектакль Иов

16+
Продолжительность 1 час
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Книга Иова»: новый спектакль Валерия Фокина

Новая постановка Валерия Фокина вдохновлена одной из величайших книг Ветхого Завета — Книгой Иова, входящей в разряд учительных книг, которые передают жизненные уроки и нравственные наставления. История Иова — праведника, подвергшегося суровым испытаниям — раскрывается через диалоги главного героя с его тремя друзьями. Каждый из них предлагает собственные объяснения причин несчастий, постигших Иова, и свои пути выхода из них.

Обращаясь к библейскому сюжету, спектакль поднимает вопросы, которые волнуют каждого из нас:

  • Почему человек страдает?
  • Как сохранить веру в Бога, судьбу или в самого себя, столкнувшись с бедами?
  • Можно ли считать несчастья не наказанием за грехи, а частью пути, ведущего к внутреннему свету?

Современная интерпретация вечных тем

Этот спектакль — не просто пересказ древней истории, а размышление о том, как извечные вопросы о вере, судьбе и человеческой стойкости звучат в современном контексте. Независимо от религиозных убеждений, каждый найдет в этой истории отклик и повод задуматься.

Творческая команда

Автор спектакля: Валерий Фокин
Композитор: Иван Волков
Художник по костюмам: Ника Велегжанинова
Организация пространства: Андрей Калинин
Художник по свету: Игорь Фомин
Пластика: Игорь Качаев

Приходите, чтобы задать себе важные вопросы и, возможно, найти ответы.

Режиссер
Валерий Фокин
В ролях
Иван Ефремов
Дарья Ванеева
Александр Поламишев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 сентября
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
19:00 от 6000 ₽
Санкт-Петербург, 2 октября
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
19:00 от 5500 ₽

В ближайшие дни

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Спектакль «Иов» в Александринском театре, премьера библейской постановки Валерия Фокина
Спектакль «Иов» в Александринском театре, премьера библейской постановки Валерия Фокина 6, 7 и 20 декабря на Основной сцене в Царском фойе Александринского театра состоится первый публичный показ постановки Валерия Фокина «Иов». Театральная интерпретация основывается на библейских текстах из Книги Иова, где поднимаются дилеммы, волнующие людей независимо от их вероисповедания.
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11 декабря 2024 07:00
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