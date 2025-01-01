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Маскарад. Воспоминания будущего
Киноафиша Маскарад. Воспоминания будущего

Спектакль Маскарад. Воспоминания будущего

Сцена Александринки как пятое измерение
Постановка
Александринский театр 16+
Продолжительность 1 час 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Маскарад. Воспоминания будущего: лауреат «Золотой Маски» в Александринском театре

Спектакль «Маскарад. Воспоминания будущего» под руководством Валерия Фокина — значимое событие в театральной жизни. Это масштабный проект, который стал открытием Восьмого международного театрального фестиваля, посвященного 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова. Проект сочетает историческое наследие и современные театральные технологии.

Награды и признание

Спектакль удостоен премии Правительства РФ в области культуры. Также он стал лауреатом Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» в двух номинациях: «Лучшая работа художника» (Семён Пастух) и «Лучшая роль второго плана» (Николай Мартон).

Концепция и постановка

«Маскарад. Воспоминания будущего» — это современная интерпретация знаменитого спектакля «Маскарад», который был поставлен Всеволодом Мейерхольдом на императорской сцене в феврале 1917 года. Валерий Фокин и его команда стремятся максимально точно воссоздать сценографию, музыку и ритмику оригинального спектакля, используя визуальные образы и мизансценические мотивы из постановочной партитуры Мейерхольда.

Возрождение исторических деталей

Особое внимание уделяется воссозданию театральных костюмов и бутафории спектакля 1917 года по эскизам А. Я. Головина. Современные художественные и технологические приемы позволяют передать всю красоту и многогранность спектакля, сохраняя его историческое значение.

Актуальность и современные акценты

Спектакль сочетает глубокое исследование исторического контекста начала XX века с актуальными проблемами современности. Текст «Маскарада» звучит в исполнении как современных артистов, так и тех, кто олицетворяет эпоху начала XX века, что придает спектаклю особую актуальность и напряжение.

Состав исполнителей

В ролях Арбенина — Пётр Семак и Дмитрий Лысенков, а также Николай Мартон в роли Неизвестного.

«Маскарад. Воспоминания будущего» — это уникальное сочетание исторической реконструкции и современного театрального искусства. Спектакль погружает зрителя в атмосферу прошлого, позволяя осмыслить актуальные вопросы через призму времени.

Режиссер
Валерий Фокин
Валерий Фокин
В ролях
Петр Семак
Петр Семак
Олеся Соколова
Олеся Соколова
Николай Мартон
Дмитрий Гирев
Виктор Шуралев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 октября
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
19:00 от 500 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Ты недостоин счастья. Рецензия на спектакль «Маскарад. Воспоминания будущего» в Александринском театре

Спектакль «Маскарад. Воспоминания будущего» в Александринке невероятно сочетает разные эстетики. С одной стороны, он явно отсылает к великому «Маскараду» Всеволода Мейерхольда, с другой — использует все современные технические элементы. Поэтому крайне интересно смотреть, как люди в костюмах XIX века играют на фоне проекций и светящихся панелей. Классику здесь подают стильно, поэтому будет интересно и театралам, и молодым людям, которым произведения школьной литературы кажутся чем-то скучным. Сегодня рассмотрим спектакль «Маскарад. Воспоминания будущего», Александринский театр, режиссёр Валерий Фокин.  

 

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Фотографии

Маскарад. Воспоминания будущего Маскарад. Воспоминания будущего Маскарад. Воспоминания будущего Маскарад. Воспоминания будущего Маскарад. Воспоминания будущего Маскарад. Воспоминания будущего Маскарад. Воспоминания будущего Маскарад. Воспоминания будущего Маскарад. Воспоминания будущего Маскарад. Воспоминания будущего Маскарад. Воспоминания будущего Маскарад. Воспоминания будущего Маскарад. Воспоминания будущего Маскарад. Воспоминания будущего Маскарад. Воспоминания будущего

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