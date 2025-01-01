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Рождение Сталина
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Спектакль Рождение Сталина

Валерий Фокин про молодого тирана
Постановка
Александринский театр 18+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль о Сталине в Александринском театре

Спектакль «Рождение Сталина» в Александринском театре погружает зрителя в одну из самых сложных и болезненных тем российской истории — годы сталинизма и фигуру самого Сталина. Эта тема продолжает раскалывать общество и представляет собой настоящую трагедию. Спектакль исследует истоки этой трагедии, показывая духовное и нравственное перерождение молодого революционера Иосифа Джугашвили в жестокого вождя.

Идея и концепция

Идея спектакля родилась у Валерия Фокина за три года до начала работы над постановкой. Режиссер стремится исследовать механизм превращения Сталина, одновременно исследуя исчезновение человека по имени Джугашвили. «Я почувствовал эту чёрную дыру в его биографии и захотел исследовать его молодость до ссылки. В биографии Сталина много алогичного и даже мистического», — рассказывает Фокин.

Источники и подход

В основе спектакля — исторические материалы, фрагменты из романа Ф. М. Достоевского «Бесы» и тексты современных авторов. Спектакль не следует дословно документам и фактам, а использует театральные приемы для домысливания и интерпретации. Задача театра — понять, какие факты биографии и черты личности бывшего семинариста и революционного романтика способствовали становлению столь трагической фигуры, а также выявить универсальные законы трансформации души человека и влияние общества.

Творческое видение

Валерий Фокин подчеркивает, что театр имеет право на интерпретацию и домысливание, чтобы исследовать не только личность Сталина, но и более глубокие философские и социальные аспекты его становления. Спектакль призван не только проанализировать биографию исторической фигуры, но и отразить универсальные процессы трансформации человеческой души.

Режиссер
Валерий Фокин
Валерий Фокин
В ролях
Владимир Кошевой
Владимир Кошевой
Петр Семак
Петр Семак
Иван Ефремов
Александр Лушин
Дмитрий Гирев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 11 октября
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 12 октября
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Рождение Сталина Рождение Сталина Рождение Сталина Рождение Сталина Рождение Сталина Рождение Сталина Рождение Сталина Рождение Сталина Рождение Сталина

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