Спектакль о Сталине в Александринском театре

Спектакль «Рождение Сталина» в Александринском театре погружает зрителя в одну из самых сложных и болезненных тем российской истории — годы сталинизма и фигуру самого Сталина. Эта тема продолжает раскалывать общество и представляет собой настоящую трагедию. Спектакль исследует истоки этой трагедии, показывая духовное и нравственное перерождение молодого революционера Иосифа Джугашвили в жестокого вождя.

Идея и концепция

Идея спектакля родилась у Валерия Фокина за три года до начала работы над постановкой. Режиссер стремится исследовать механизм превращения Сталина, одновременно исследуя исчезновение человека по имени Джугашвили. «Я почувствовал эту чёрную дыру в его биографии и захотел исследовать его молодость до ссылки. В биографии Сталина много алогичного и даже мистического», — рассказывает Фокин.

Источники и подход

В основе спектакля — исторические материалы, фрагменты из романа Ф. М. Достоевского «Бесы» и тексты современных авторов. Спектакль не следует дословно документам и фактам, а использует театральные приемы для домысливания и интерпретации. Задача театра — понять, какие факты биографии и черты личности бывшего семинариста и революционного романтика способствовали становлению столь трагической фигуры, а также выявить универсальные законы трансформации души человека и влияние общества.

Творческое видение

Валерий Фокин подчеркивает, что театр имеет право на интерпретацию и домысливание, чтобы исследовать не только личность Сталина, но и более глубокие философские и социальные аспекты его становления. Спектакль призван не только проанализировать биографию исторической фигуры, но и отразить универсальные процессы трансформации человеческой души.