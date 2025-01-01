Документальная картина о жизни и творчестве легендарного Олега Табакова, великого артиста, сооснователя “Современника” в 1950-х, основателя театра “Табакерка” в 1980-х и реформатора МХТ имени Чехова в 2000-х. О Табакове расскажут члены его семьи, друзья и коллеги – супруга актера Марина Зудина и сын Антон Табаков, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Алексей Серебряков, Константин Райкин, Валерий Фокин, Сергей Газаров, Евдокия Германова, Авангард Леонтьев, Алла Покровская и Андрей Смоляков. Сам же мэтр поговорит о том, чем он дорожит и о чем сожалеет, что для него значит театральная сцена и как ему дается воспитание своих детей и своих учеников.