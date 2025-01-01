Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Олег Табаков. Зажигающий звезды
1 постер
Киноафиша Фильмы Олег Табаков. Зажигающий звезды

Олег Табаков. Зажигающий звезды

Oleg Tabakov. Zazhigayushchiy zvyozdy 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Документальная картина о жизни и творчестве легендарного Олега Табакова, великого артиста, сооснователя “Современника” в 1950-х, основателя театра “Табакерка” в 1980-х и реформатора МХТ имени Чехова в 2000-х. О Табакове расскажут члены его семьи, друзья и коллеги – супруга актера Марина Зудина и сын Антон Табаков, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Алексей Серебряков, Константин Райкин, Валерий Фокин, Сергей Газаров, Евдокия Германова, Авангард Леонтьев, Алла Покровская и Андрей Смоляков. Сам же мэтр поговорит о том, чем он дорожит и о чем сожалеет, что для него значит театральная сцена и как ему дается воспитание своих детей и своих учеников.

  • Выход фильма был приурочен к 75-летнему юбилею Олега Павловича Табакова. Спустя 8 лет, 12 марта 2018 года, артист скончался в результате сердечного приступа на 83-м году жизни.
  • “Олег Табаков. Зажигающий звезды” – авторский проект актера, режиссера и сценариста, Заслуженного артиста России Александра Мохова. В 1984 году, после службы в армии, Мохов поступил сразу на третий курс ГИТИСа, где его преподавателем был Олег Табаков. Некоторые из тех, кто принял участие в съемках ленты, являются бывшими однокурсниками Александра. Для Мохова картина стала дебютом в документально кино.

Шелленберг, Кот Матроскин, Обломов, Людовик XIII – каждому запомнился свой Олег Табаков, удивительно органичный во всех своих ролях. Документальная лента «Олег Табаков. Зажигающий звезды» расскажет не просто о жизни всенародно любимого артиста, но и о том, как он помогал талантливым молодым людям строить карьеру. О знакомстве и дружбе с Олегом Павловичем расскажут Марина Зудина, Евгений Миронов, Сергей Безруков, Константин Райкин, Алексей Серебряков и многие другие. 

Страна Россия
Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2010
Производство Мостелефильм
Другие названия
Oleg Tabakov. Zazhigayushchiy zvyozdy, Олег Табаков. Зажигающий звезды
Режиссер
Александр Мохов
Александр Мохов
В ролях
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Евгений Миронов
Евгений Миронов
Олег Табаков
Олег Табаков
Марина Зудина
Марина Зудина
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Олег Табаков. Зажигающий звезды
Космические собаки 6.1
Космические собаки (2019)

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Мини-сериал «В глуши»: если бы «Твин Пикс» снимали среди водопадов и лесных убийц
Она умерла. У него в подвале женщина. А ты все еще не смотришь: 7 сериалов из Турции, которые точно удивят
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше