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У Даниэля есть всё: харизма, успешный ресторанный бизнес, милый сын, красавица-жена и роскошная квартира недалеко от центра Парижа. Но мужчина хочет больше, за что вскоре и поплатится — полиция задерживает его прямо в его ресторане за уклонение от налогов и найм нелегалов. Так что квартиру приходится променять на камеру в 9 квадратных метров, дорогие костюмы и туфли — на спортивный костюм и шлёпанцы, а семью — на соседей-заключенных. Но юмор, находчивость и дар красноречия не могут не помочь обжиться в тюрьме.