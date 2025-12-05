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Постер фильма От сумы до тюрьмы
4.9
Киноафиша Фильмы От сумы до тюрьмы
4.9

От сумы до тюрьмы

, 2024
Neuilly-Poissy
Франция / комедия / 18+
Постер фильма От сумы до тюрьмы
4.9

О фильме

У Даниэля есть всё: харизма, успешный ресторанный бизнес, милый сын, красавица-жена и роскошная квартира недалеко от центра Парижа. Но мужчина хочет больше, за что вскоре и поплатится — полиция задерживает его прямо в его ресторане за уклонение от налогов и найм нелегалов. Так что квартиру приходится променять на камеру в 9 квадратных метров, дорогие костюмы и туфли — на спортивный костюм и шлёпанцы, а семью — на соседей-заключенных. Но юмор, находчивость и дар красноречия не могут не помочь обжиться в тюрьме.

В ролях

Макс Бублиль
Daniel
Мелани Бернье
Мелани Бернье
Lisa
Roman Angel
Félix
Manoëlle Gaillard
Martine
Адриен Жоливе
Kévin
Валид Афкир
Razis
Клаудия Тагбо
Людовик Бертийо
Людовик Бертийо
Стив Тьеншо
Стив Тьеншо
Маттьё Бужна
Жерар Дармон
Жерар Дармон
Жерар Жюньо
Жерар Жюньо
Режиссер Grégory Boutboul
Сценарист Валид Афкир, Grégory Boutboul, Джон Эледджам
Композитор Maxime Desprez, Michaël Tordjman
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2024
Производство Latika, Canal+, Ciné+
Другие названия
Neuilly-Poissy, Neuilly Poissy, Neuilly-Poissy: Luxiból böribe, Z willi do celi, Ньой-Поаси, Luxiból böribe

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 10 голосов
4.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 5 декабря 2025

Отзывы о фильме

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