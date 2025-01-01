Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша
Фильмы
Озеро
Озеро
Le Lac
Напомним о выходе в прокат
приключения
драма
спорт
О фильме
Пара участвует в парусной гонке, которая длится несколько дней и ночей на большом озере.
Развернуть
Страна
Швейцария
Продолжительность
1 час 15 минут
Год выпуска
2025
Производство
Casa Azul Films, L'atelier, association de cinéma, Radio Télévision Suisse (RTS)
Другие названия
Le Lac, Озеро
Режиссер
Фабрис Араньо
В ролях
Клотильда Куро
Бернард Штамм
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
5.2
Оцените
10
голосов
5.2
IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Грабитель с крыши
Отзывы
2025, США, криминал, драма
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Опасные связи
Рецензия
Отзывы
2024, США, ужасы, детектив, триллер
Если воровать, то у лучших: Стивен Кинг даже не скрывает, что «Темная башня» – плагиат шедеврального фильма Акиры Куросавы
«Подмену» от Гайдая заметите не сразу: Кремль в «Иван Васильевич меняет профессию» пришлось снимать в сотнях километров от Москвы
Новый трукрайм оказался лучше позорного «Монстра» с Чарли Ханнэмом по всем фронтам: рейтинг 100/100, маньяк – прообраз Пеннивайза
Забудьте про «чуть-чуть перед сном»: во сколько часов обойдется вам финал «Очень странных дел» – и когда его смотреть
В «Мажоре» даже не напрягся: Прилучный никогда не скрывал, какая роль далась ему кровью и потом
МакКонахи отказался проходить ДНК-тест: может выясниться, что его брат - Харрельсон, а отец - серийный убийца
Странный незнакомец идет с вами в горы: Быков снял свой «Перевал Дятлова» - и все равно получились «Лихие»
Сейчас такое кино днем с огнем не сыщешь: 3 сильнейших фильма из «нулевых» — каждый обязателен к просмотру
Мурманск в «Бенджамине Баттоне» снимали в Канаде – но сразу 2 момента здесь русские по-настоящему: «Оскар» фильму дали не зря
«Треш-хоррор, предвосхитивший "Субстанцию"»: 3 фильма, после которых вы не заснете (и не всегда от страха) – если «Оно» и «Звонок» уже надоели
Не так уж много серий, но зато какое наслаждение: сколько сезонов в сериале «Король Талсы»?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667