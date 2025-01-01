Меню
Киноафиша Фильмы Озеро

Озеро

Le Lac
О фильме

Пара участвует в парусной гонке, которая длится несколько дней и ночей на большом озере.
Страна Швейцария
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2025
Производство Casa Azul Films, L'atelier, association de cinéma, Radio Télévision Suisse (RTS)
Другие названия
Le Lac, Озеро
Режиссер
Фабрис Араньо
В ролях
Клотильда Куро
Клотильда Куро
Бернард Штамм
Рейтинг фильма

5.2
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb
Кадры из фильма
