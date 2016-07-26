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Киноафиша Рецензии «Невероятный Блинки Билл»: Рецензия Киноафиши

«Невероятный Блинки Билл»: Рецензия Киноафиши

26 июля 2016 00:00
«Невероятный Блинки Билл»: Рецензия Киноафиши
Приключения маленького коалы в большом мире

Блинки Билл знаком чуть ли не каждому нынешнему детсадовцу, а то и поколению их родителей. Еще бы, ведь забавный детеныш коалы прыгает по экрану последние несколько десятилетий. В Австралии, откуда этот персонаж родом, он давно уже стал культовым. Это весьма подкупает и подогревает интерес. И вот зрители дождались новой полнометражной порции приключений Блинки, которая стартует в прокате.

Кадр из фильма «Невероятный Блинки Билл»
Кадр из фильма «Невероятный Блинки Билл»

На сей раз герой покинет родной дом и отправится не куда-нибудь, а в джунгли. Он по-прежнему столь же очарователен, сколь и бесстрашен и все так же обожает добрые проделки. Этому событию предшествовала отнюдь не мультяшная драма: некоторое время некоторое отец Блинки, храбрый исследователь, уходит на поиски белых драконов – и бесследно пропадает. Сын уверен, что должен во что бы то ни стало его отыскать – к тому же перед уходом тот сказал ему никогда не сдаваться… Решено: он идет в джунгли! Точнее, попросту сбегает, не сказав ничего матери.

Кадр из фильма «Невероятный Блинки Билл»
Кадр из фильма «Невероятный Блинки Билл»

Большой мир полон опасностей – как и предписывает жанр, создатели то и дело подкидывают Блинки все новые и новые. К примеру, успешно увернувшись от опасных когтей огромной Кошки, он тут же теряется посреди пустыни – правда, не один, а в компании прирученной коалы по имени Натси, которая ехала в зоопарк. Переругиваясь (впрочем, доброжелательно) парочка начинает блуждать, попутно отбиваясь от очередных ударов судьбы.

Кадр из фильма «Невероятный Блинки Билл»
Кадр из фильма «Невероятный Блинки Билл»

На фоне зарождающейся симпатии легкое самолюбование Блинки и сердитость Натси смотрятся трогательно – а история сильно смахивает на кусочек роуд-муви. После цепочки нелепых обстоятельств, из которых друзья чудом выходят сухими, к ним присоединятся еще и безумная (но добрая) ящерица и пара забавных эму. И оркестр веселья и приключений загремит на полную мощь: тут и гонки на страусах, и героическое (и неуклюжее) спасение Блинки своей подруги, и все новые притязания Кошки на их свободу…

Кадр из фильма «Невероятный Блинки Билл»
Кадр из фильма «Невероятный Блинки Билл»

Впрочем, авторы не забывают и о серьезном – эту ноту вносит главный персонаж: ведь он так и не нашел своего отца. Поэтому время от времени всегда жизнерадостный Блинки будет предаваться настоящей тоске. Однако надежду терять рано, намекают нам, и все еще может быть. Пластичный сюжет позволяет и вволю поволноваться, и от души посмеяться, и перевести дух, при этом не досадуя на плоский юмор и скучных героев – пожалуй, достаточно редкое сегодня сочетание. Вкупе с прекрасно отрисованной графикой, это делает «Невероятного Блинки» достойным примером анимации и позволяет смело вести ребенка в кинотеатр. И наслаждаться самим.

Александра Подольникова

В русском прокате с 28 июля. Расписание и покупка билетов на фильм «Невероятный Блинки Билл»

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