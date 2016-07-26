«Невероятный Блинки Билл»: Рецензия Киноафиши

Приключения маленького коалы в большом мире

Блинки Билл знаком чуть ли не каждому нынешнему детсадовцу, а то и поколению их родителей. Еще бы, ведь забавный детеныш коалы прыгает по экрану последние несколько десятилетий. В Австралии, откуда этот персонаж родом, он давно уже стал культовым. Это весьма подкупает и подогревает интерес. И вот зрители дождались новой полнометражной порции приключений Блинки, которая стартует в прокате.

Кадр из фильма «Невероятный Блинки Билл»

На сей раз герой покинет родной дом и отправится не куда-нибудь, а в джунгли. Он по-прежнему столь же очарователен, сколь и бесстрашен и все так же обожает добрые проделки. Этому событию предшествовала отнюдь не мультяшная драма: некоторое время некоторое отец Блинки, храбрый исследователь, уходит на поиски белых драконов – и бесследно пропадает. Сын уверен, что должен во что бы то ни стало его отыскать – к тому же перед уходом тот сказал ему никогда не сдаваться… Решено: он идет в джунгли! Точнее, попросту сбегает, не сказав ничего матери.

Кадр из фильма «Невероятный Блинки Билл»

Большой мир полон опасностей – как и предписывает жанр, создатели то и дело подкидывают Блинки все новые и новые. К примеру, успешно увернувшись от опасных когтей огромной Кошки, он тут же теряется посреди пустыни – правда, не один, а в компании прирученной коалы по имени Натси, которая ехала в зоопарк. Переругиваясь (впрочем, доброжелательно) парочка начинает блуждать, попутно отбиваясь от очередных ударов судьбы.

Кадр из фильма «Невероятный Блинки Билл»

На фоне зарождающейся симпатии легкое самолюбование Блинки и сердитость Натси смотрятся трогательно – а история сильно смахивает на кусочек роуд-муви. После цепочки нелепых обстоятельств, из которых друзья чудом выходят сухими, к ним присоединятся еще и безумная (но добрая) ящерица и пара забавных эму. И оркестр веселья и приключений загремит на полную мощь: тут и гонки на страусах, и героическое (и неуклюжее) спасение Блинки своей подруги, и все новые притязания Кошки на их свободу…

Кадр из фильма «Невероятный Блинки Билл»

Впрочем, авторы не забывают и о серьезном – эту ноту вносит главный персонаж: ведь он так и не нашел своего отца. Поэтому время от времени всегда жизнерадостный Блинки будет предаваться настоящей тоске. Однако надежду терять рано, намекают нам, и все еще может быть. Пластичный сюжет позволяет и вволю поволноваться, и от души посмеяться, и перевести дух, при этом не досадуя на плоский юмор и скучных героев – пожалуй, достаточно редкое сегодня сочетание. Вкупе с прекрасно отрисованной графикой, это делает «Невероятного Блинки» достойным примером анимации и позволяет смело вести ребенка в кинотеатр. И наслаждаться самим.

Александра Подольникова

В русском прокате с 28 июля. Расписание и покупка билетов на фильм «Невероятный Блинки Билл»