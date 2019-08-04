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Киноафиша Сериалы Вышибала

Вышибала (2019 - 2019)

Les Norton 18+
Год выпуска 2019
Страна Австралия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ABC
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Первые 22 минуты новой работы Леса Нортона были невероятно скучны, но вот на 23-й, когда неизвестный бандюган заехал ему кулаком по лицу, стало веселее. Лес переехал в Сидней из глубинки, сбегая от последствий неприятного инцидента, однако единственное, что он умеет — махать своими большими кулаками. Поэтому он устраивается вышибалой в один пафосный клуб. Владельцу заведения Прайсу Галезе, ставшему свидетелем разборки, понравилось, как этот деревенщина решает проблемы, и он вводит Нортона в свой тайный бизнес. Вышибала обнаруживает мир, скрытый от посторонних глаз, в котором действуют свои жестокие правила.

В ролях
В ролях
Ребел Уилсон
Ребел Уилсон
Дэвид Уэнэм
Дэвид Уэнэм
Энгус Сэмпсон
Энгус Сэмпсон
Стив Ле Маркванд
Паллави Шарда
Паллави Шарда
Риз Малдун
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7.2 IMDb
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Сезоны
Вышибала - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Катя Жданова 26 июня 2024, 10:55
Неплохой сериал для разгрузки мозга. Мне понравился актерский состав, декорации, сюжет
Рекомендую к просмотру
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