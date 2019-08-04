Первые 22 минуты новой работы Леса Нортона были невероятно скучны, но вот на 23-й, когда неизвестный бандюган заехал ему кулаком по лицу, стало веселее. Лес переехал в Сидней из глубинки, сбегая от последствий неприятного инцидента, однако единственное, что он умеет — махать своими большими кулаками. Поэтому он устраивается вышибалой в один пафосный клуб. Владельцу заведения Прайсу Галезе, ставшему свидетелем разборки, понравилось, как этот деревенщина решает проблемы, и он вводит Нортона в свой тайный бизнес. Вышибала обнаруживает мир, скрытый от посторонних глаз, в котором действуют свои жестокие правила.
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