Дэвид Уэнэм Награды

Награды и номинации Дэвида Уэнэма

David Wenham
Награды и номинации Дэвида Уэнэма
Премия Гильдии киноактеров США 2004 Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2003 Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
 Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
