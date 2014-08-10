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Постер фильма Бумажные самолеты
6.2
Бумажные самолеты - Трейлер
Киноафиша Фильмы Бумажные самолеты
6.2

Бумажные самолеты

, 2014
Paper Planes
Австралия / семейный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Бумажные самолеты
6.2
Бумажные самолеты - Трейлер
Бумажные самолеты  Трейлер

В ролях

Сэм Уортингтон
Сэм Уортингтон
Jack
Эд Оксенбульд
Эд Оксенбульд
Дилан
Дебора Мэйлман
Дебора Мэйлман
Maureen
Джулиан Деннисон
Джулиан Деннисон
Kevin
Дэвид Уэнэм
Дэвид Уэнэм
Patrick
Терри Норрис
Дедушка
Эна Имаи
Kimi
Nicholas Bakopoulos-Cooke
Jason
Питер Роусторн
Mr. Hickenlooper
Алекс Уильямс
Jethro
Режиссер Роберт Коннолли
Сценарист Роберт Коннолли, Steve Worland, Dylan Parker, James Norton
Композитор Найджел Уэстлэйк
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австралия
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 23 октября 2015
Премьера в мире 10 августа 2014
Дата выхода
15 января 2015 Австралия
10 августа 2014 Бразилия
22 июля 2015 Индонезия
7 сентября 2014 Канада
15 января 2015 Новая Зеландия
Сборы в мире $6 638 924
Производство ACTF, Arenamedia, Cameraquip Australia
Другие названия
Paper Planes, Aviones de papel, Aéro Kids, Chartina aeroplana, Máy Bay Giấy, Paberlennukid, Paper Planes - Ai confini del cielo, Paper Planes - Träumen Emus vom Fliegen?, Papieren vliegtuigjes, Popieriniai lektuveliai, Sonhos de Papel, Χάρτινα αεροπλάνα, Бумажные самолётики, Паперові літачки, Хартиени самолетчета, Aviãozinho de Papel

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Обновлено 29 апреля 2025

Трейлеры фильма

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Бумажные самолеты - Трейлер
Бумажные самолеты Трейлер
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саундтрек фильма Бумажные самолеты

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