6.2Paper Planes
Бумажные самолеты, 2014
Австралия / семейный / 18+
В ролях
Терри Норрис
Дедушка
Эна Имаи
Kimi
Nicholas Bakopoulos-Cooke
Jason
Питер Роусторн
Mr. Hickenlooper
Алекс Уильямс
Jethro
Режиссер Роберт Коннолли
Сценарист Роберт Коннолли, Steve Worland, Dylan Parker, James Norton
Композитор Найджел Уэстлэйк
Детали фильма
Страна Австралия
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 23 октября 2015
Премьера в мире 10 августа 2014
Дата выхода
|15 января 2015
|Австралия
|10 августа 2014
|Бразилия
|22 июля 2015
|Индонезия
|7 сентября 2014
|Канада
|15 января 2015
|Новая Зеландия
Сборы в мире $6 638 924
Производство ACTF, Arenamedia, Cameraquip Australia
Другие названия
Paper Planes, Aviones de papel, Aéro Kids, Chartina aeroplana, Máy Bay Giấy, Paberlennukid, Paper Planes - Ai confini del cielo, Paper Planes - Träumen Emus vom Fliegen?, Papieren vliegtuigjes, Popieriniai lektuveliai, Sonhos de Papel, Χάρτινα αεροπλάνα, Бумажные самолётики, Паперові літачки, Хартиени самолетчета, Aviãozinho de Papel
Обновлено 29 апреля 2025
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Новости о фильме
16 февраля 2021 13:36 Миа Васиковска, Рада Митчелл и Эрик Бана получили роли в австралийской семейной драме Поставит фильм Роберт Коннолли.
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