Сериал «Карнавал» – это американская детективная фэнтези-драма о странствующем цирке уродов. Восемнадцатилетний Бен Хокинс сбегает из родного города и прибивается к труппе актеров. Среди его новых знакомых оказываются гадалка Софи, обладающая настоящим даром предвидения, сиамские близнецы, бородатая женщина, карлик-надзиратель, укротительница змей, парализованная старушка-телепат и слепой профессор. Но выясняется, что и сам Бен соответствует этой честной компании: его давно преследуют странные вещие сны.