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Постер сериала Карнавал
Постер сериала Карнавал
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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2 постера
Киноафиша Сериалы Карнавал

Карнавал (2003 - 2005)

Carnivàle 18+
Год выпуска 2003
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 55 минут
Телеканал HBO
Продолжительность сериала 22 часа 0 минут

О чем сериал

Сериал «Карнавал» – это американская детективная фэнтези-драма о странствующем цирке уродов. Восемнадцатилетний Бен Хокинс сбегает из родного города и прибивается к труппе актеров. Среди его новых знакомых оказываются гадалка Софи, обладающая настоящим даром предвидения, сиамские близнецы, бородатая женщина, карлик-надзиратель, укротительница змей, парализованная старушка-телепат и слепой профессор. Но выясняется, что и сам Бен соответствует этой честной компании: его давно преследуют странные вещие сны.

В ролях
В ролях
Клеа ДюВалл
Клеа ДюВалл
Джон Кэрролл Линч
Джон Кэрролл Линч
Карла Галло
Карла Галло
Патрик Бошо
Патрик Бошо
Клэнси Браун
Клэнси Браун
Тоби Хасс
Тоби Хасс
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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8.4 IMDb
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Сезоны
Карнавал - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2003, 12 эпизодов
 
Карнавал - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2005, 12 эпизодов
 
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