Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Киёси Куросава
Награды
Награды и номинации Киёси Куросава
Kiyoshi Kurosawa
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Киёси Куросава
Каннский кинофестиваль 2015
«Особый взгляд» — режиссерский приз
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2008
Особый приз жюри
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2001
В некоторой перспективе
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2017
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2003
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1999
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2020
Лучший режиссер
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1999
Cinema of the Present - Lion of the Year
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2016
Премия "Платформа"
Номинант
Турецкий сериал «Розы и грехи»: почему зрители больше не верят Серхату и готовы кипеть от одного вида Беррак
«В джазе только девушки» на втором месте: Variety составил ТОП-100 комедий столетия, и главный сюрприз в том, кто в лидерах
На IMDb рейтинг 7,3 и куча позитивных рецензий: этот свежий сериал-детектив по роману Микаэля Ниеми зацепил зрителей
«С закосом под "Шрека"»: любимый в СССР герой мультфильмов перекочевал в аниме — эксперимент японцев вышел спорным
У Ниляй из «Клюквенного щербета» есть веская причина срывать голову под париком: Фейза Дживелек и ее непростой путь к славе
«Вы не сможете поставить на паузу»: все 4 сезона этого недооцененного триллера длятся ровно сутки – но он стоит каждой потраченной минуты
«Тяжелое, но осознанное решение»: семья определилась, что сделают с телом Уиллиса после смерти - традиционных похорон не будет
С Мордюковой и булочной всё ясно: а вспомните, кому из «Бриллиантовой руки» принадлежат еще 4 цитаты? (тест)
Оставили с шрамом на лбу, а должны были устранить: Тарантино спас мерзавца Ланду из «Бесславных ублюдков» в самый последний момент
«Невский-8» обязательно выйдет, но когда? Точную дату не назвали, зато есть прогноз – фанатам он вряд ли понравится
«Петровна, такого нема»: Мордюкова по паспорту – вовсе никакая не Нонна, и всему виной… Владимир Ильич Ленин
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667