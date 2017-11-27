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Киноафиша Рецензии «Пока мы здесь»: Рецензия Киноафиши

«Пока мы здесь»: Рецензия Киноафиши

27 ноября 2017 00:00
«Пока мы здесь»: Рецензия Киноафиши
Разборка по «понятиям»

Сакурай (Хироки Хасэгава) вновь недоволен выпавшим на его долю заданием. Журналиста отправляют в пригород написать репортаж о жестоком убийстве. На месте он узнает, что из всей семьи в живых осталась лишь школьница Акира (Юри Цунемацу). Ее ищет новый знакомый репортера – Амано (Махиро Такасуги). Улыбчивый и чрезвычайно странный паренек называет себя инопланетянином и упрашивает журналиста стать его «гидом» на этой планете. Сакурай после не самых навязчивых уговоров легко соглашается сопроводить Амано и в пути, пока они ищут потерявшуюся инопланетянку, выслушивает мини-лекцию о целях прибывших на Земле. Они, конечно, не собираются предлагать мир и лекарства от всех болезней. Их миссия – собрать «понятия», передать полученную информацию своим, а те, в свою очередь, начнут вторжение, в ходе которого человечество будет уничтожено. Кроме Акиры и Амано, на Землю прибыл еще один инопланетянин. Он оказался в теле Синдзи (Рюхэй Мацуда) – мужа иллюстратора Наруми (Масами Нагасава). На его долю выпало узнать, что значит «любовь».

«Пока мы здесь»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Пока мы здесь»

Несмотря на кровавое начало, «Пока мы здесь» щекотать зрительские нервы не планирует. Киёси Куросава снимает легкую, непритязательную комедию с весьма схематично прописанной любовной линией. Собирающие «понятия» пришельцы в фильме служат одним из средств, позволяющих провести маленькое, подчас даже наивное, исследование. Дело в том, что «понятия» такие, как «родственники», «собственность», «сам» (или противопоставление «я»-«другие»), «работа», «проблемы», «любовь», пришельцы собирают весьма специфическим образом. Хоть они и находятся среди нас, следить за человеческим поведением, отыскивать в наших поступках значения вышеназванных слов, им не приходится. Фактически они требуют от несчастных, повстречавшихся на их пути, вообразить «понятие», к которому приклеивается слово. И вот этот воображаемый объект они и воруют, вытаскивают из своих жертв, забирают себе, освобождая человека от власти украденного «понятия».

«Пока мы здесь»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Пока мы здесь»

Легко заметить, что одной из предпосылок такого рода познавательной деятельности является обезличивающее тождество всех людей. В «Пока мы здесь» нет вопросов о том, что у каждого человека есть свой собственный жизненный опыт, влияющий на наше восприятие жизни и представление о том, что такое «любовь», «работа», «родственники» и так далее. Киёси Куросава также непринужденно отбрасывает язык и забывает о том, что одно слово может употребляться по-разному. В его фильме люди с легкостью (по крайней мере, непреодолимыми иногда появляющиеся сложности не являются) создают в воображении ясные «понятия», доступные инопланетному разуму для созерцания. Последний же, казалось бы, проблем с переводом не испытывает – язык-то не важен, а сознание землян – такое прозрачное. И все же нечто схожее с изменениями при выучивании инопланетного языка в «Прибытии» Дени Вильнёва в ленте его японского коллеги происходит. Но здесь мы прикусим язык и не будем сыпать спойлеры дальше, несмотря на то, что «Пока мы здесь» ‒ очень предсказуемый фильм, и его финал понятен едва на экране появляется пара Наруми и Синдзи. Заметим лишь то, что предсказуемость в случае с работой Киёси Куросавы еще не означает отсутствие шарма и способности увлечь и рассмешить.

«Пока мы здесь»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Пока мы здесь»

В любом случае способ усвоения «понятий» в «Пока мы здесь» позволяет без лишней суеты показать, что может произойти с человеком, для которого «собственности», к примеру, не существует, каким предстанет в таком случае для него мир и т.п. Иными словами, Киёси Куросава «собирает» и «пересобирает» «человека», посматривая без чего можно обойтись, а что отбросить нельзя. Результаты его исканий выглядят подчас ожидаемо и все же очаровательно.

Елена Громова

Расписание и покупка билетов на фильм «Пока мы здесь»

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