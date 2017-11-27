«Пока мы здесь»: Рецензия Киноафиши

Разборка по «понятиям»

Сакурай (Хироки Хасэгава) вновь недоволен выпавшим на его долю заданием. Журналиста отправляют в пригород написать репортаж о жестоком убийстве. На месте он узнает, что из всей семьи в живых осталась лишь школьница Акира (Юри Цунемацу). Ее ищет новый знакомый репортера – Амано (Махиро Такасуги). Улыбчивый и чрезвычайно странный паренек называет себя инопланетянином и упрашивает журналиста стать его «гидом» на этой планете. Сакурай после не самых навязчивых уговоров легко соглашается сопроводить Амано и в пути, пока они ищут потерявшуюся инопланетянку, выслушивает мини-лекцию о целях прибывших на Земле. Они, конечно, не собираются предлагать мир и лекарства от всех болезней. Их миссия – собрать «понятия», передать полученную информацию своим, а те, в свою очередь, начнут вторжение, в ходе которого человечество будет уничтожено. Кроме Акиры и Амано, на Землю прибыл еще один инопланетянин. Он оказался в теле Синдзи (Рюхэй Мацуда) – мужа иллюстратора Наруми (Масами Нагасава). На его долю выпало узнать, что значит «любовь».

Кадр из фильма «Пока мы здесь»

Несмотря на кровавое начало, «Пока мы здесь» щекотать зрительские нервы не планирует. Киёси Куросава снимает легкую, непритязательную комедию с весьма схематично прописанной любовной линией. Собирающие «понятия» пришельцы в фильме служат одним из средств, позволяющих провести маленькое, подчас даже наивное, исследование. Дело в том, что «понятия» такие, как «родственники», «собственность», «сам» (или противопоставление «я»-«другие»), «работа», «проблемы», «любовь», пришельцы собирают весьма специфическим образом. Хоть они и находятся среди нас, следить за человеческим поведением, отыскивать в наших поступках значения вышеназванных слов, им не приходится. Фактически они требуют от несчастных, повстречавшихся на их пути, вообразить «понятие», к которому приклеивается слово. И вот этот воображаемый объект они и воруют, вытаскивают из своих жертв, забирают себе, освобождая человека от власти украденного «понятия».

Кадр из фильма «Пока мы здесь»

Легко заметить, что одной из предпосылок такого рода познавательной деятельности является обезличивающее тождество всех людей. В «Пока мы здесь» нет вопросов о том, что у каждого человека есть свой собственный жизненный опыт, влияющий на наше восприятие жизни и представление о том, что такое «любовь», «работа», «родственники» и так далее. Киёси Куросава также непринужденно отбрасывает язык и забывает о том, что одно слово может употребляться по-разному. В его фильме люди с легкостью (по крайней мере, непреодолимыми иногда появляющиеся сложности не являются) создают в воображении ясные «понятия», доступные инопланетному разуму для созерцания. Последний же, казалось бы, проблем с переводом не испытывает – язык-то не важен, а сознание землян – такое прозрачное. И все же нечто схожее с изменениями при выучивании инопланетного языка в «Прибытии» Дени Вильнёва в ленте его японского коллеги происходит. Но здесь мы прикусим язык и не будем сыпать спойлеры дальше, несмотря на то, что «Пока мы здесь» ‒ очень предсказуемый фильм, и его финал понятен едва на экране появляется пара Наруми и Синдзи. Заметим лишь то, что предсказуемость в случае с работой Киёси Куросавы еще не означает отсутствие шарма и способности увлечь и рассмешить.

Кадр из фильма «Пока мы здесь»

В любом случае способ усвоения «понятий» в «Пока мы здесь» позволяет без лишней суеты показать, что может произойти с человеком, для которого «собственности», к примеру, не существует, каким предстанет в таком случае для него мир и т.п. Иными словами, Киёси Куросава «собирает» и «пересобирает» «человека», посматривая без чего можно обойтись, а что отбросить нельзя. Результаты его исканий выглядят подчас ожидаемо и все же очаровательно.

Елена Громова

Расписание и покупка билетов на фильм «Пока мы здесь»