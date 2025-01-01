Меню
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Рейтинги
7.5
Рейтинг IMDb: 7.5
3 постера
Киноафиша
Фильмы
Исцеление
Исцеление
Cure
18+
криминал
ужасы
детектив
О фильме
Детектив Такабэ и психиатр Сакума привлекаются к расследованию серии загадочных убийств. Общение с подозреваемыми не приносит никакого результата, пока в руки полиции не попадает странный молодой человек.
Страна
Япония
Продолжительность
1 час 51 минута
Год выпуска
1997
Бюджет
1 000 000 JPY
Сборы в мире
$234 821
Производство
Daiei Studios, Twins Japan
Другие названия
Cure, キュア, A Cura, Cure - Kyua, Gyógymód, Istselenie, Kuracja, Leacul, Thánh chức, X圣治, X物語, Ztsilennya, Зцілення, Исцеление, 큐어, 救赎
Режиссер
Киёси Куросава
В ролях
Масато Хагивара
Кодзи Якусе
Цуеши Уджики
Анна Накагава
Мисаё Харуки
Рейтинг фильма
7.5
7.5
10
голосов
7.5
IMDb
