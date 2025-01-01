Меню
7.5 Рейтинг IMDb: 7.5
Исцеление

Cure 18+
О фильме

Детектив Такабэ и психиатр Сакума привлекаются к расследованию серии загадочных убийств. Общение с подозреваемыми не приносит никакого результата, пока в руки полиции не попадает странный молодой человек.
Страна Япония
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 1997
Бюджет 1 000 000 JPY
Сборы в мире $234 821
Производство Daiei Studios, Twins Japan
Другие названия
Cure, キュア, A Cura, Cure - Kyua, Gyógymód, Istselenie, Kuracja, Leacul, Thánh chức, X圣治, X物語, Ztsilennya, Зцілення, Исцеление, 큐어, 救赎
Режиссер
Киёси Куросава
Киёси Куросава
В ролях
Масато Хагивара
Кодзи Якусе
Кодзи Якусе
Цуеши Уджики
Анна Накагава
Мисаё Харуки
7.5
7.5 IMDb
Кадры из фильма
